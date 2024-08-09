Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?)

ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"YETKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.