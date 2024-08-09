Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?)

Geçtiğimiz günlerde Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu'nun (BTK) kararıyla çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellenen Roblox, konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Oyunu tekrardan aktif hale getirebilmek için yetkililerle birlikte çalışma yürüttüklerini belirten Roblox, "Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?) - 1

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?) - 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?) - 3

ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"YETKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz" (Roblox neden yasaklandı, Roblox ne zaman açılacak?) - 4

ROBLOX NEDİR?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformudur.

2006 yılında piyasaya sürülen bu platform, özellikle gençler arasında popülerdir.

Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

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