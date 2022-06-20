Robot baristadan müşterilere kahve servisi

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIEF) katılan bir kahve firmasının baristası ''Dünyasha'' adlı robot, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 12:03

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 1

Rusya’da her yıl düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, bu yıl ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldırılara rağmen 25'inci kez gerçekleşti.

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 2

Birçok robotun sergilendiği fuarda en çok dikkat çeken baristalık göreviyle Robot Dunyasha oldu.

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 3

GERÇEKÇİ ROBOTLAR İNSANLARIN YERİNİ ALMAYA ADAY

Gelişmiş robotlar insanların yaptığı pek çok işi gerçekleştirebiliyor.

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 4

Dünyasha, kahve ve dondurma sipariş vermek isteyen müşterileri ile sohbet edip sipariş aldı. İnsansı hareketler ve sesiyle oldukça gerçekçi duruyor.

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 5

1950'lerden kalma pembe puantiyeli kıyafeti, dönemsel saçıyla oldukça gerçekçi duran robot forumda oldukça dikkat çekti.

Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 6
Robot baristadan müşterilere kahve servisi - 7

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