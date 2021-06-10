Robot Sophia'ya kardeş geldi: Robot hemşire Grace

Dünyaca ünlü olan insansı robot Sophia'nın şimdi bir de kız kardeşi oldu. Sophia'yı üreten firma Grace adlı yeni insansı robot prototipiyle corona virüs hastalarına ve yaşlılara hizmet vermeyi hedefliyor.
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NTV Haber 10.06.2021 - 08:53
Mavi hemşire üniforması giyiyor. Kahverengi saçları var. Göğsündeki termal kamera sayesinde karşısındakinin ateşini ölçebiliyor.
ONUN ADI GRACE
Grace daha önce Sophia adlı insansı robotu üreten Hong Konglu Hanson Robotics adlı firmanın ürünü.
Sophia kardeşini böyle tanıttı: Herkese selamlar, ben Sophia, size kız kardeşim Grace'i tanıtmama izin verin. Buraya gel. Selam Grace.
Grace: Teşekkürler Sophia, herkese selam. Ben Hanson Robotics tarafından geliştirildim.
Hong Konglu firma bu yeni insansı robotla yaşlılar ve koronavirüs hastalarına hizmet vermeyi hedefliyor
Grace, Çince ve İngilizce konuşabiliyor.
Robot Grace, Tamam harika, biz konuşurken göğsümdeki termal kamerayla, senin ateşini ve nabzını ölçeceğim. Ateşin 36,6 derece bu arada corona virüs riskin de yok" dedi.
Yeni insansı robot Grace'in yüzünde insandaki 48 ana kas grubu bulunuyor ve anime karakterlerini andırıyor
Uzmanlar özellikle corona virüs pandemisinin dünya genelinde insansı robotlara olan ihtiyacı gözler önüne serdiğini söylüyor.
Şu an için bu tarz insansı robotların fiyatlarının lüks bir otomobile yakın olduğu belirtiliyor
Ancak uzmanlar bu fiyatların gelecekte seri üretime geçildiği takdirde çok daha aşağılara ineceğini söylüyor
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