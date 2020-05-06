Robotlar günde 3 bin corona virüs testi yapacak

İşte corona virüs ile mücadele eden robotlar

Ancak bu proje corona virüs günlerinde robotların görev aldığı tek alan değil.

Corona virüs salgını sonrası virüsün insandan insana çok hızlı bulaşması sebebiyle zorunlu olarak ilan edilen "sosyal mesafe" kısıtlaması insanların birbirleri arasında mesafe koymasına neden olurken, robotlarla insanlar arasındaki mesafeyi ise kısaltıyor.