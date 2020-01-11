Robotlar günlük yaşama hızlı girecek (Her ihtiyaca uygun yeni nesil robotlar)

Küçük bir tenis topu boyutunda olan Samsung'un ürettiği Ballie, kullanıcıların evlerindeki ihtiyaçları ve işleri algılayarak robot bir asistan görevi görüyor.
PuduTech'in ürettiği BellaBot ise kullandığı birbirinden farklı yüz ifadeleriyle insanların robotlara karşı korkularını bertaraf etmeyi de amaçlıyor.
Love Robot'un kısaltılmışı olan Lovot, yeni nesil evcil hayvan olarak konumlanıyor. CES 2020 Innovation Award Product seçilen Lovot, Groove X tarafından üretildi.
Yalnızlığa bir çözüm üretmek amacıyla üretilen Lovot, oyuncak ayı ve baykuş arası görünümüyle dikkat çekiyor.
Elephant Robotics tarafından geliştirilen MarsCat de tıpkı LOVOT gibi evcil hayvan olarak tasarlandı. Gerçek bir kendiye benzerliğiyle dikkat çeken MarsCat, tamamen otonom ve etkileşimlere cevap veren nitelikte. Tıpkı LOVOT gibi dokunuşları hissedebilen MarsCat, sesleri duyup yüzleri görebilmenin ötesinde oyuncaklarla da oynayabiliyor ve kedilerin yaşamına destek oluyor.
Digit, fabrikalarda ya da endüstriyel alanlarda kullanılmak için tasarlandı. Ford Motor Company tarafından iki adet Digit depolama ve teslimat için kullanılıyor. İki ayaklı bir robot olan Digit, üst gövdesi, kolları ve sensörleriyle oldukça güçlü.
Kolları sayesinde düştüğünde ayağa kalkan Digit, el allayabiliyor, kapıları açabiliyor ve eşya taşıyabiliyor. Digit'in yaklaşık 18 kiloya kadar ağırlık da kaldırabiliyor.
NVIDIA GPU teknolojisinden yararlanan T-HR3, Toyota'nın inovasyon robotu ismiyle de tanınıyor. CES 2020'de tanıtılan robot, gelişmiş senkronizasyon sistemi ve usta manevra sistemi ile Digit'in aksine bedenini zahmetsiz bir şekilde hareket ettirebiliyor.
Sistem, VR başlığı kullanan bir insan tarafından kontrol ediliyor. Artırılmış gerçeklik videoları ve alfı verileri üzerinden veri toplayabilen T-HR3, bünyesinde NVIDIA'nın Jetson AGX Xavier bilgisayarını bulunduruyor.
Yeni görücüye çıkan robotlarda Charmin Rollbot ise ihtiyaç duyduğunuz anda size tuvalet kağıdı getiriyor. İki küçük tekerleği ve ayıya benzeyen ön yüzüyle dikkat çeken küçük robot CES 2020'de görülen en sevimli robotlardan.
Fuara şuana kadar damga vuran ise Hyundai ve Uber'in birlikte geliştirdiği uçan taksi oldu.
Saatte 290 km hıza ulaşabilen ve şehir aracı olarak tasarlanan uçan taksi, 5 kişiyi taşıyabiliyor.
Uçan taksinin 2020'de kentsel uçuşlara ve 2023'te ticari operasyonlara başlaması bekleniyor.