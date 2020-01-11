Robotlar günlük yaşama hızlı girecek (Her ihtiyaca uygun yeni nesil robotlar)

DİGİT

Digit, fabrikalarda ya da endüstriyel alanlarda kullanılmak için tasarlandı. Ford Motor Company tarafından iki adet Digit depolama ve teslimat için kullanılıyor. İki ayaklı bir robot olan Digit, üst gövdesi, kolları ve sensörleriyle oldukça güçlü.



Kolları sayesinde düştüğünde ayağa kalkan Digit, el allayabiliyor, kapıları açabiliyor ve eşya taşıyabiliyor. Digit'in yaklaşık 18 kiloya kadar ağırlık da kaldırabiliyor.