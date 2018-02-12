Ronaldo mu, Messi mi? İşte bilimin cevabı
ntv.com.tr
Messi ve Ronaldo günümüz futbolunun en beğenilen iki ismi. Yıllardır dile getirilen soru bir kez daha gündeme geldi: Hangisi daha iyi? İşte bilimin cevabı
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Dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğuna dair tartışma bilimin merceğinde.
Leuven Katolik Üniversitesi, SciSport ile birlikte yaptığı araştırma ile Messi mi Ronaldo mu sorusu yanıt buldu.
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2Olasılık Hesabıyla Eylem Değerlendirmesi (VAEP) isimli bir sistem kullanılarak iki oyuncunun da incelendiği araştırmada Messi'nin VAEP değerinin maç başına 1,21 olduğu gözlemlenirken Cristiano Ronaldo'nun VAEP değerinin 0,61 olduğu ifade edildi.
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3Peki FIFA 19 verilerine göre en iyisi hangisi? İşte FIFA 20'ye göre, dünyadaki en iyi oyuncular...
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420. Sergio Agüero -Manchester City (89)
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519. Giorgio Chiellini / Juventus (89)
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618. Antoine Griezmann / Atlético Madrid (89)
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717. Harry Kane / Tottenham Hotspur (89)
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816. N'Golo Kanté/Chelsea FC (89)
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915. Jan Oblak /Atlético Madrid (90)
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1014. Thibaut Courtois/Real Madrid (90)
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1113. Diego Godín /Atlético Madrid (90)
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1212. Manuel Neuer/Bayern Munich (90)
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1311. Robert Lewandoski /Bayern Munich (90)
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1410. Toni Kroos /Real Madrid (90)
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159. David de Gea /Manchester United (91)
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168. Luis Suárez/FC Barcelona (91 )
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177. Sergio Ramos /Real Madrid (91)
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186. Eden Hazard /Chelsea FC (91)
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195. Kevin de Bruyne /Manchester City (91)
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204. Luka Mordić /Real Madrid (91)
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213. Neymar Jr /Paris Saint-Germain (92)
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222. Lionel Messi/FC Barcelona (94)
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231. Cristiano Ronaldo /Juventus (94)
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24Oyunda aynı değerlere sahip olan futbolcular birinciliği paylaşıyor.
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FIFA 19'UN EN İYİ İNGİLİZ TAKIMLARI BELLİ OLDU
ARSENAL
Attacking: 85
Mid: 82
Defense: 81
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AFC BOURNEMOUTHAttacking: 77
Mid: 75
Def: 76
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BRIGHTONAttacking: 76
Mid: 76
Def: 75
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28
CARDİFF CİTYAttacking: 73
Mid: 74
Def: 73
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29
BURNLEYAttacking: 77
Mid: 77
Def: 78
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30
CHELSEAAttacking: 84
Mid: 85
Def: 82
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31
CRYSTAL PALACEAttacking: 79
Mid: 76
Def: 75
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32
EVERTONAttacking: 80
Mid: 79
Def: 78
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33
FULHAMAttacking: 76
Mid: 77
Def: 74
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34
HUDDERSFİELDAttacking: 75
Mid: 75
Def: 75
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35
LEİCESTER CİTYAttacking: 79
Mid: 77
Def: 77
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36
LİVERPOOLAttacking: 85
Mid: 82
Def: 81
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37
MANCHESTER CİTYAttacking: 85
Mid: 87
Def: 83
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38
MANCHESTER UNİTEDAttacking: 84
Mid: 84
Def: 81
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39
NEWCASTLE UNİTEDAttacking: 76
Mid: 76
Def: 76
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40
SOUTHHAMPTONAttacking: 76
Mid: 77
Def: 77
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TOTTENHAMAttacking: 89
Mid: 83
Def: 82
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WATERFORDAttacking: 77
Mid: 78
Def: 76
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WEST HAMAttacking: 79
Mid: 78
Def: 76
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WOLVESAttacking: 75
Mid: 80
Def: 75
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FIFA 19 EFSANELERİN GÜÇLERİNİ AÇIKLADI (LİSTEDE HAGİ VE ROBERTO CARLOS DA VAR)
Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı.
İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...
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FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?
Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.
EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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FIFA 19'UN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...
Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
8BB RAM
En az 50 GB boş alan
NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
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FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!
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En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor.
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FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?
Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.
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Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.
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Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.
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Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.
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69FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
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FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI
Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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71
Kardemir Karabükspor (66)
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72
Evkur Yeni Malatyaspor (69)
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73
Antalyaspor (70)
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74
Kasimpaşa SK (70)
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75
Alanyaspor (71)
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76
Akhisar Belediyespor (71)
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77
Medicana Sivasspor (71)
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78
Gençlerbirliği SK (71)
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79
Kayserispor (72)
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80
Göztepe (72)
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81
Atiker Konyaspor (72)
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82
Bursaspor (73)
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83
Osmanlıspor (73)
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84
Trabzonspor (74)
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85
İstanbul Başakşehir FK (76)
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86
Fenerbahçe SK (77)
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87
Galatasaray SK (77)
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88Beşiktaş JK (79)
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89Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
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90
20 - Umut Bozok
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Nimes Olymique
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91
19 - Kaan Ayhan
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf
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92
18 - İrfan Can Kahveci
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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93
17 - Nuri Şahin
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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94
16 - Emre Akbaba
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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95
15 - Arda Turan
Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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96
14 - Orkan Çınar
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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97
13 - Salih Uçan
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: FC Sion
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98
12- Cenk Tosun
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Everton
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99
11 - Okay Yokuşlu
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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100
10 - Yunus Mallı
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg
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101
9 - Emre Çolak
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna
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102
8 - Yusuf Yazıcı
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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103
7 - Çağlar Söyüncü
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: SC Freiburg
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104
6 - Ömer Toprak
Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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105
5 - Cengiz Ünder
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)
Oynadığı Takım: Roma
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4 - Hakan Çalhanoğlu
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Milan
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107
3 - Enes Ünal
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84
Oynadığı Takım: Villareal CF
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108
2 - Oğuzhan Özyakup
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85
Oynadığı Takım: Beşiktaş JK
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109
1 - Emre Mor
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87
Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo