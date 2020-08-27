Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü)

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Rusya, 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı. Görüntüler ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, nükleer bomba 30 Ekim 1961’de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılmıştı.
50 milyon ton ağırlığındaki bombanın, Hiroşima’ya atılan bombadan 3.333 kez daha güçlü olduğu bildirildi.
Patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 km genişliğinde yayıldı. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştı.
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı.
Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.
Vladimir Putin'in Başkanı olduğu Rusya, envanterine yeni bir silah ekledi. Dünyanın En Büyük Nükleer Denizaltısı Belgorod, geçtiğiöiz günlerde suya indirildi.
Dünyanın en büyük denizaltısının özellikleri de netlik kazanmaya başladı.
Yaklaşık 185 metre uzunluğuna sahip olan denizaltı 6 nükleer torpidoya ev sahipliği yapıyor.
Belgorod sahip olduğu silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.
Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.
Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.
Drone'un sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.
Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı.
Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor.
Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı.
Rusya’nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57’lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.
Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.
İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.
Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.
Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.
Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.
154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.
Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.
Rusya'nın bir süredir dünya kamuoyunu meşgul eden füzesi Burevestnik Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, testleri başarı ile geçti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu füze günlerce havada kalabiliyor.
Kremlin'in "sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi" olarak tanımladığı Burevestnik'in radara yakalanmadığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.
Rusya'nın resmi ajansında yer alan haberde ise Burevestnik'in NATO'daki rakiplerinden 10 kat daha yüksek menzile sahip olduğu iddiasına yer verildi.
Sukhoi PAK FA (T-50) Rusya Hava Kuvvetleri'nin modern yüzünün temsilcisi. Uçak 9G'ye kadar manevra yapabiliyor.
Birden fazla LCD ekrana ev sahipliği yapan kokpitteki pilot buradaki bilgileri kaskındaki ekrandan da anında görebiliyor.
Uçağın motoru, T-50'nin Mach 2.0 hızına çıkmasını sağlıyor.
Rusya Soğuk Savaş'tan kalma termo nükleer füzelerini de yeniliyor.
RS-24 Yars füzesi 2015'teki 'Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'daki gösteride görücüye çıkmıştı.
Rusya'nın NATO'nun dikkatini çeken diğer silahı ise yeni nesil denizaltıları. Borei sınıfı 3 denizaltısı bulunan Rusya, 2020 yılına kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı planlıyor.
Mil Mi-28N "Havoc" taaruz helikopteri 2006'da ordunun kullanımına girdi. Bu modelin 5'inci nesilinin bu yıl içinde test edilmesi bekleniyor.
'Süpermen zırhı' olarak anılan zırh askerleri yangın ve patlamalardan koruyor. Zırh adını da buradan alıyor.
Giyen kişinin 30 saniye boyunca zarar görmeden ateşe temas etmesine olanak veren zırhın 2020 yılında kullanıma gireceği belirtiliyor.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya uzaydaki etkinliğini artırmak için nükleer enerjiyi bu alanda kullanmak için çalışmalarını sıklaştırdı.
Rus Izvestia gazetesinde yer alan iddiaya göre, yörüngeye yerleştirilecek nükleer reaktöre sahip bir araç lazer ışınları ile çevresindeki rus uydularına enerji aktaracak.
Söz konusu araçta 100 ila 1000 KW'lık enerji üretebilecek bir nükleer reaktöre yer verilmesi planlanıyor.
Rusya’nın Kazan kentinde, modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M tanıtıldı. Uçak, sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine gönderildi.
Ülke basınına konuşan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” dedi.
Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.
Tu-160M ve Tu-160'ın yenilenmiş modeli olan Tu-160M2 Blackjack'in savaş becerilerine dair hala resmi bir bilgi bulunmuyor.
Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor.
Aynı haberde, Rusya'nın olası bir gerilim sırasında ABD uydularını ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve uzaydaki Amerikan teknolojilerine karşı tedbir almak için büyük çaba sarfettiği iddiasına da yer verildi.
Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak.
Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.
James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor.
İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek.
SSCB'nin uzayda kullanıma uygun olacak bir lazerli tabası tasarladığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
Ancak Soğuk Savaş döneminde tasarlanan bu tabancanın uzaya hiçbir zaman çıkarılmadığı belirtildi.
Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı.
Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.
Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.
Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.
Salı günü bir gençlik forumunda sahne alan ve 'ileri teknoloji robot' olarak adlandırılan "Robot Boris" bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.
Zira robotla ilgili tuhaflıklar dikkatli bloggerların gözünden kaçmadı.
BBC'de yer alan habere göre, Rus devlet televizyonu Russia-24'de yayımlanan bir programda "ileri teknoloji robot" olarak tanıtılan 'android'in, aslında robot kostümü içindeki bir insan olduğu ortaya çıktı.
Rusya’nın 'Avangard' isimli yeni füzesi, Devlet Başkanı Putin eşiliğinde test edildi.
Orenburg bölgesinde test edilen ve sesten 27 kat daha hızlı giden füze başarılı bir şekilde hedefini yok etti.
Abu Dabi'deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı.
Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı.
Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak açıklandı.
İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi hatırlatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor. İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha edebilmiş oluyor. İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe ulaşabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada 30 dakika kalabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre S-70 Okhotnik-B saldırı drone’u, 5. nesil bir Su-57 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği ilk müşterek uçuşu tamamladı.
Şu an için bir merkezden kontrol edilen İHA’nın yarı otonom ve otonom olacak şekilde uçması planlanıyor.