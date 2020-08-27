Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü)

Rusya, dünyanın gördüğü en büyük nükleer patlamandan birisine ait görüntülerini yayınladı.

ntv.com.tr

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 1

Rusya, 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı. Görüntüler ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, nükleer bomba 30 Ekim 1961’de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılmıştı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 2

50 milyon ton ağırlığındaki bombanın, Hiroşima’ya atılan bombadan 3.333 kez daha güçlü olduğu bildirildi.

Patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 km genişliğinde yayıldı. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştı.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 3

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Stockholm International  Peace  Research  Institute'ta  yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri... 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 4
Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 5

Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı.

Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 6
4 bin 800 kilometre menzili olduğu açıklanan  drone'un Moskova Londra arasını iniş yapmadan uçabileceği bilgisinin altı çiziliyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 7
ABD basınında yer alan haberlerde ise Rusya'nın tanıttığı modelin Lockheed Martin'in ABD ordusu için 2007'de tasarladığı drone'a olan benzerliğine vurgu yapıldı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 8

'ŞEHİR KATİLİ'NİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Vladimir Putin'in Başkanı olduğu Rusya, envanterine yeni bir silah ekledi. Dünyanın En Büyük Nükleer Denizaltısı Belgorod, geçtiğiöiz günlerde suya indirildi.

Dünyanın en büyük denizaltısının özellikleri de netlik kazanmaya başladı.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 9

Yaklaşık 185 metre uzunluğuna sahip olan denizaltı 6 nükleer torpidoya ev sahipliği yapıyor. 

Belgorod sahip olduğu silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 10
Söz konıusu torpidolar aslında birer drone. İNgiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, torpidolar aynı zamanda tsunami yaratması için tasarlandı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 11

RUSYA, S-500'ÜN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 12

Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.

Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 13
S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 14

'DRONE KALAŞNİKOF'UN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 15

Drone'un sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 16

RUS ORDUSUNDA 'YAPAY İSKELET' DÖNEMİ

Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 17

Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 18
Rus basınında yer alan haberlere göre, 
cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 19

İŞTE PUTİN'İN "CAYDIRICI GÜCÜ"

Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı.

Rusya’nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57’lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 20

Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor.

İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 21

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 22

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 23

Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 24

154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 25

Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 26

RUSYA 'SINIRSIZ MENZİLLİ' FÜZESİNİ TEST ETTİ

Rusya'nın bir süredir dünya kamuoyunu meşgul eden füzesi Burevestnik Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, testleri başarı ile geçti. 

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu füze günlerce havada kalabiliyor.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 27

Kremlin'in "sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi" olarak tanımladığı Burevestnik'in radara yakalanmadığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Rusya'nın resmi ajansında yer alan haberde ise Burevestnik'in NATO'daki rakiplerinden 10 kat daha yüksek menzile sahip olduğu iddiasına yer verildi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 28

Sukhoi PAK FA (T-50) Rusya Hava Kuvvetleri'nin modern yüzünün temsilcisi. Uçak 9G'ye kadar manevra yapabiliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 29

Birden fazla LCD ekrana ev sahipliği yapan kokpitteki pilot buradaki bilgileri kaskındaki ekrandan da anında görebiliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 30

Uçağın motoru, T-50'nin Mach 2.0 hızına çıkmasını sağlıyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 31

Rusya Soğuk Savaş'tan kalma termo nükleer füzelerini de yeniliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 32

RS-24 Yars füzesi 2015'teki 'Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'daki gösteride görücüye çıkmıştı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 33

Rusya'nın NATO'nun dikkatini çeken diğer silahı ise yeni nesil denizaltıları. Borei sınıfı 3 denizaltısı bulunan Rusya, 2020 yılına kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı planlıyor. 

 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 34

Mil Mi-28N "Havoc" taaruz helikopteri 2006'da ordunun kullanımına girdi. Bu modelin 5'inci nesilinin bu yıl içinde test edilmesi bekleniyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 35

'Süpermen zırhı' olarak anılan zırh askerleri yangın ve patlamalardan koruyor. Zırh adını da buradan alıyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 36

Giyen kişinin 30 saniye boyunca zarar görmeden ateşe temas etmesine olanak veren zırhın 2020 yılında kullanıma gireceği belirtiliyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 37
Rusya 2020'de kullanıma girecek 'superman suit'i görücüye çıkardı (Askerleriyangın ve patlamadan koruyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 38

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya uzaydaki etkinliğini artırmak için nükleer enerjiyi bu alanda kullanmak için çalışmalarını sıklaştırdı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 39

Rus Izvestia gazetesinde yer alan iddiaya göre, yörüngeye yerleştirilecek nükleer reaktöre sahip bir araç lazer ışınları ile çevresindeki rus uydularına enerji aktaracak. 

  

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 40

Söz konusu araçta 100 ila 1000 KW'lık enerji üretebilecek bir nükleer reaktöre yer verilmesi planlanıyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 41
Bir süredir insansız silah teknolojileri üzerine yoğun mesai harcayan Rusya, insansız savaş makinelerini test etmeye devam ediyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 42
Uran-9 ve Vikhr olarak bilinen iki araç piyade savaş araçları olarak ateş gücüne odaklanıyor. geliştirliyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 43
Rusya yüzlerce drone'un uyum içerisinde birlikte çalışması için ise ar-ge çalışmalarına devam ediyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 44
Rusya, geçtiğimiz günlerde 'Nehreta' adı verilen modelin testlerinde istediği sonuca ulaştı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 45
Kamikaze görevlerinde kullanılması planlanan model son testlerde beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 46
Yapılan açıklamada Nehreta'nın insanlı modellere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği bilgisinin altı çizildi.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 47

Rusya’nın Kazan kentinde, modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M tanıtıldı. Uçak, sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine gönderildi.

Ülke basınına konuşan  Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov,  “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” dedi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 48

Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 49

Tu-160M ve Tu-160'ın yenilenmiş modeli olan Tu-160M2 Blackjack'in  savaş becerilerine dair hala resmi bir bilgi bulunmuyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 50
Uçağın 2021 yılında seri üretime gireceği ise şu an için resmi olan ender bilgilerden biri.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 51

Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry  Rogozin  tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 52
Rusya yeni nesil füze savunma  sistemini  Kazakistan'ın Sary-Shagan bölgesinde denedi. Başarı ile neticelendiği belirtilen teste ait görüntüler ülke basınında geniş yer buldu.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 53
Yüzde yüz yerli imkanlar ile geliştirildiği belirtilen anti füze sisteminin menzili yaklaşık 100 km olarak açıklandı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 54

Aynı haberde, Rusya'nın olası bir gerilim sırasında ABD uydularını ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve uzaydaki Amerikan teknolojilerine karşı tedbir almak için büyük çaba sarfettiği iddiasına da yer verildi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 55

"RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR"

Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi.

Söz konusu haber İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 56

"RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR"

Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak. 

Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 57

SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 58
Soğuk Savaş yıllarında Sovyet  casusların  kullandığı ve o yıllar için hayli gelişmiş birer teknoloji sayılabilecek cihazlar açık artırma ile yeni sahiplerinin olacak.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 59
Önümüzdeki ay Dudley'de yapılacak açık artırma ile satılacak ürünler oldukça ilginç. Listede sigara kutusu görünümlü kamera da yer alıyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 60

James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor.

İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek.   

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 61
Söz konusu açık artırma sayesinde Soğuk Savaş döneminde bir sır olarak tutulan bu cihazlarda görücüye çıkmış oldu.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 62

KOZMONOTLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN 'UZAY TABANCASI'

SSCB'nin uzayda kullanıma uygun olacak bir lazerli tabası tasarladığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Ancak Soğuk Savaş döneminde tasarlanan bu tabancanın uzaya hiçbir zaman çıkarılmadığı belirtildi.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 63
Rus medyasında yer alan haberlere göre, 'lazer tabancası' kozmonotlar için bireysel savunma silahı olarak tasarlandı. Öldürücü bir etkisi bulunmayan silah, sensörleri ve optik cihazları kör ediyor.
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 64

Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı.

Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 65

RUSYA'DAN YENİ 'STRATEJİK SİLAH' İÇİN İLK ADIM

Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 66

RUSYA'NIN 'İLERİ TEKNOLOJİ ROBOT'U KOSTÜM GİYMİŞ İNSAN ÇIKTI

Salı günü bir gençlik forumunda sahne alan ve 'ileri teknoloji robot' olarak adlandırılan "Robot Boris" bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.

Zira robotla ilgili tuhaflıklar dikkatli bloggerların gözünden kaçmadı.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 67

BBC'de yer alan habere göre, Rus devlet televizyonu Russia-24'de yayımlanan bir programda "ileri teknoloji robot" olarak tanıtılan 'android'in, aslında robot kostümü içindeki bir insan olduğu ortaya çıktı.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 68
National Interest isimli dergide çıkan habere göre “Amerikan Füze Savunma Sistemleri bu füzeye karşı koyabilecek güçte değil.”
Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 69

Rusya’nın 'Avangard' isimli yeni füzesi, Devlet Başkanı Putin eşiliğinde test edildi.

Orenburg bölgesinde test edilen ve sesten 27 kat daha hızlı giden füze başarılı bir şekilde hedefini yok etti.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 70

RUSYA 'KAMİKAZE DRONE'U TANITTI

Abu Dabi'deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı.

Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı.

Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak açıklandı. 

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 71

İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi hatırlatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor. İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha edebilmiş oluyor. İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe ulaşabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada 30 dakika kalabiliyor.

Rusya 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı (Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü) - 72

RUS SALDIRI İHA’SINDAN İLK MÜŞTEREK UÇUŞ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre S-70 Okhotnik-B saldırı drone’u, 5. nesil bir Su-57 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği ilk müşterek uçuşu tamamladı.

Şu an için bir merkezden kontrol edilen İHA’nın  yarı otonom ve otonom olacak şekilde uçması planlanıyor.

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