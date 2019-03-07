Rusya düğmeye basıyor! İnternetin fişini nasıl çekecek?

Ancak Rusya, fişi tamamen çekmek istemiyor. Ülkenin içindeki internet hizmetini sürdürmek, ancak içeri ya da dışarı veri akışını bloke etmek istiyor. Bir ülke kendisini internetin geri kalanından nasıl koparabilir?

Aslında, hükümetler ve üniversiteler gibi büyük kuruluşların kullandığı intranet şebekelerine benzer bir sistem söz konusu.