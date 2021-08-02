Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı

Rusya'nın fırlattığı Nauka modülünden yeni görüntüler geldi. Rus kozmonotlar Novitsky ve Dubrov'un çalışmaları gözlemlendi. Nauka'ın iticileri kenetlendikten sonra bir süre çalışmaya devam etmiş ve ISS'in yörüngesini değiştirmişti.

İHA 02.08.2021 - 11:25

Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 1
Rusya tarafından uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka (Bilim) modülünün içinden yeni görüntüler paylaşıldı.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 2
Videoda Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov'ın modül içindeki çalışmaları görülüyor.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 3
Nauka modülü 21 Temmuz'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Kazakistan'dan fırlatılmıştı.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 4
Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülü 29 Temmuz'da ISS'e kenetlenmişti.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 5
Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini gerçekleştirirken, modülün içinden yeni görüntüler paylaştılar.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 6
NAUKA,YANLIŞLIKLA ATEŞLENMİŞTİ
Nauka'nın kenetlenmesinin ardından iticilerinin çalışmayı sürdürmesi nedeni ile istasyonun normal konumundan 45 derece saptığı aktarılmıştı.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 7
NASA istasyonda kontrolün yeniden sağlandığı açıklamıştı.
Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı - 8
NASA'nın açıklamasında uzay istasyonunun hareketinin stabil hale geldiği ifade edilmiş ve mürettebatın tehlikede olmadığı belirtilmişti.

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