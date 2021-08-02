Rusya, Nauka modülünden yeni görüntüler paylaştı

Rusya'nın fırlattığı Nauka modülünden yeni görüntüler geldi. Rus kozmonotlar Novitsky ve Dubrov'un çalışmaları gözlemlendi. Nauka'ın iticileri kenetlendikten sonra bir süre çalışmaya devam etmiş ve ISS'in yörüngesini değiştirmişti.
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İHA 02.08.2021 - 11:25
Rusya tarafından uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka (Bilim) modülünün içinden yeni görüntüler paylaşıldı.
Videoda Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov'ın modül içindeki çalışmaları görülüyor.
Nauka modülü 21 Temmuz'da Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Kazakistan'dan fırlatılmıştı.
Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülü 29 Temmuz'da ISS'e kenetlenmişti.
Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Nauka’da ilk incelemelerini gerçekleştirirken, modülün içinden yeni görüntüler paylaştılar.
NAUKA,YANLIŞLIKLA ATEŞLENMİŞTİ Nauka'nın kenetlenmesinin ardından iticilerinin çalışmayı sürdürmesi nedeni ile istasyonun normal konumundan 45 derece saptığı aktarılmıştı.
NASA istasyonda kontrolün yeniden sağlandığı açıklamıştı.
NASA'nın açıklamasında uzay istasyonunun hareketinin stabil hale geldiği ifade edilmiş ve mürettebatın tehlikede olmadığı belirtilmişti.
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