Rusya'nın 'Robot askeri' dünyaya geri döndü

1 Roscosmos’un Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, UUİ’deki görevlerini tamamlayan insansı robot FEDOR, yeryüzüne geri döndü. Açıklamada “SkybotF-850’yi taşıyan Soyuz MS14 uzay aracı başarıyla iniş yaptı. Tüm iniş faaliyetleri beklendiği gibi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

2 İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlandığı bildirilmişti. Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü, UUİ'ye bağlanmıştı.

3 Bağlantının başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin, robotun gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 7 Eylül’de dünyaya geri dönmesinin planlandığını söylemişti.

4 Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı. Uzay aracı, UUİ’ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.

5 Robot, Android Technics ve Advanced Rsearch Fund firmaları tarafından geliştirilen FEDOR geçtiğimiz dönemde yayınlanan videolarında iki tabancayı etkileyici bir doğruluk payıyla kullanabiliyordu.

6 RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

7 Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

8 Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

9 4 bin 800 kilometre menzili olduğu açıklanan drone'un Moskova Londra arasını iniş yapmadan uçabileceği bilgisinin altı çiziliyor.

10 ABD basınında yer alan haberlerde ise Rusya'nın tanıttığı modelin Lockheed Martin'in ABD ordusu için 2007'de tasarladığı drone'a olan benzerliğine vurgu yapıldı.

11 'ŞEHİR KATİLİ'NİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU Vladimir Putin'in Başkanı olduğu Rusya, envanterine yeni bir silah ekledi. Dünyanın En Büyük Nükleer Denizaltısı Belgorod, geçtiğiöiz günlerde suya indirildi. Dünyanın en büyük denizaltısının özellikleri de netlik kazanmaya başladı.

12 Yaklaşık 185 metre uzunluğuna sahip olan denizaltı 6 nükleer torpidoya ev sahipliği yapıyor. Belgorod sahip olduğu silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.

13 Söz konıusu torpidolar aslında birer drone. İNgiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, torpidolar aynı zamanda tsunami yaratması için tasarlandı.

14 RUSYA, S-500'ÜN ÜRETİMİNE BAŞLADI Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu. Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.





16 S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.

17 'DRONE KALAŞNİKOF'UN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.

18 Drone'un sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.

19 RUS ORDUSUNDA 'YAPAY İSKELET' DÖNEMİ Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı.

20 Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri 35 kilo yükü saatlerce taşımaya imkan veriyor.

21 Rus basınında yer alan haberlere göre,

cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.

22 İŞTE PUTİN'İN "CAYDIRICI GÜCÜ" Rus medyasının "Putin'in caydırıcı gücü" adını taktığı Su-57'ler seri üretime geçmek için geri sayıma başladı. Rusya’nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcı uçakları Su-57’lerin özellikleri netlik kazanmaya başladı.

23 Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Edebiliyor. Bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde gerçekleşebildiği belirtiliyor. İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi.

24 Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

25 Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.

26 Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.

27 154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.

28 Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.

29 RUSYA 'SINIRSIZ MENZİLLİ' FÜZESİNİ TEST ETTİ Rusya'nın bir süredir dünya kamuoyunu meşgul eden füzesi Burevestnik Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, testleri başarı ile geçti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu füze günlerce havada kalabiliyor.

30 Kremlin'in "sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi" olarak tanımladığı Burevestnik'in radara yakalanmadığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında. Rusya'nın resmi ajansında yer alan haberde ise Burevestnik'in NATO'daki rakiplerinden 10 kat daha yüksek menzile sahip olduğu iddiasına yer verildi.

31 Sukhoi PAK FA (T-50) Rusya Hava Kuvvetleri'nin modern yüzünün temsilcisi. Uçak 9G'ye kadar manevra yapabiliyor.

32 Birden fazla LCD ekrana ev sahipliği yapan kokpitteki pilot buradaki bilgileri kaskındaki ekrandan da anında görebiliyor.

33 Uçağın motoru, T-50'nin Mach 2.0 hızına çıkmasını sağlıyor.

34 Rusya Soğuk Savaş'tan kalma termo nükleer füzelerini de yeniliyor.

35 RS-24 Yars füzesi 2015'teki 'Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'daki gösteride görücüye çıkmıştı.

36 Rusya'nın NATO'nun dikkatini çeken diğer silahı ise yeni nesil denizaltıları. Borei sınıfı 3 denizaltısı bulunan Rusya, 2020 yılına kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı planlıyor.

37 Mil Mi-28N "Havoc" taaruz helikopteri 2006'da ordunun kullanımına girdi. Bu modelin 5'inci nesilinin bu yıl içinde test edilmesi bekleniyor.

38 'Süpermen zırhı' olarak anılan zırh askerleri yangın ve patlamalardan koruyor. Zırh adını da buradan alıyor.

39 Giyen kişinin 30 saniye boyunca zarar görmeden ateşe temas etmesine olanak veren zırhın 2020 yılında kullanıma gireceği belirtiliyor.

40 Rusya 2020'de kullanıma girecek 'superman suit'i görücüye çıkardı (Askerleriyangın ve patlamadan koruyor.

41 Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya uzaydaki etkinliğini artırmak için nükleer enerjiyi bu alanda kullanmak için çalışmalarını sıklaştırdı.

42 Rus Izvestia gazetesinde yer alan iddiaya göre, yörüngeye yerleştirilecek nükleer reaktöre sahip bir araç lazer ışınları ile çevresindeki rus uydularına enerji aktaracak.

43 Söz konusu araçta 100 ila 1000 KW'lık enerji üretebilecek bir nükleer reaktöre yer verilmesi planlanıyor.

44 Bir süredir insansız silah teknolojileri üzerine yoğun mesai harcayan Rusya, insansız savaş makinelerini test etmeye devam ediyor.

45 Uran-9 ve Vikhr olarak bilinen iki araç piyade savaş araçları olarak ateş gücüne odaklanıyor. geliştirliyor.

46 Rusya yüzlerce drone'un uyum içerisinde birlikte çalışması için ise ar-ge çalışmalarına devam ediyor.

47 Rusya, geçtiğimiz günlerde 'Nehreta' adı verilen modelin testlerinde istediği sonuca ulaştı.

48 Kamikaze görevlerinde kullanılması planlanan model son testlerde beklentileri fazlasıyla karşıladı.

49 Yapılan açıklamada Nehreta'nın insanlı modellere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği bilgisinin altı çizildi.

50 Rusya’nın Kazan kentinde, modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M tanıtıldı. Uçak, sunum töreninin ardından kara ve hava testlerine gönderildi. Ülke basınına konuşan Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” dedi.

51 Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

52 Tu-160M ve Tu-160'ın yenilenmiş modeli olan Tu-160M2 Blackjack'in savaş becerilerine dair hala resmi bir bilgi bulunmuyor.

53 Uçağın 2021 yılında seri üretime gireceği ise şu an için resmi olan ender bilgilerden biri.

54 Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor.

55 Rusya yeni nesil füze savunma sistemini Kazakistan'ın Sary-Shagan bölgesinde denedi. Başarı ile neticelendiği belirtilen teste ait görüntüler ülke basınında geniş yer buldu.

56 Yüzde yüz yerli imkanlar ile geliştirildiği belirtilen anti füze sisteminin menzili yaklaşık 100 km olarak açıklandı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

57 Aynı haberde, Rusya'nın olası bir gerilim sırasında ABD uydularını ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve uzaydaki Amerikan teknolojilerine karşı tedbir almak için büyük çaba sarfettiği iddiasına da yer verildi.

58 "RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR" Rusya'nın, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceği iddia edildi.



Söz konusu haber İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.

59 "RUSYA 'LAZER TOPU' GELİŞTİRİYOR" Ada basınında yer alan haberlere göre, söz konusu silah ABD uydularının etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip olacak. Rus kaynaklara dayandırılan haberde 'lazer topu' (laser cannon) olarak adlandırılan silahın Kazakistan sınırına yakın Savvuska'daki tesiste geliştirildiği bilgisine yer verildi.

60 SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu.

61 Soğuk Savaş yıllarında Sovyet casusların kullandığı ve o yıllar için hayli gelişmiş birer teknoloji sayılabilecek cihazlar açık artırma ile yeni sahiplerinin olacak.

62 Önümüzdeki ay Dudley'de yapılacak açık artırma ile satılacak ürünler oldukça ilginç. Listede sigara kutusu görünümlü kamera da yer alıyor.

63 James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor. İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek.

64 Söz konusu açık artırma sayesinde Soğuk Savaş döneminde bir sır olarak tutulan bu cihazlarda görücüye çıkmış oldu.

65 KOZMONOTLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN 'UZAY TABANCASI' SSCB'nin uzayda kullanıma uygun olacak bir lazerli tabası tasarladığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ancak Soğuk Savaş döneminde tasarlanan bu tabancanın uzaya hiçbir zaman çıkarılmadığı belirtildi.

66 Rus medyasında yer alan haberlere göre, 'lazer tabancası' kozmonotlar için bireysel savunma silahı olarak tasarlandı. Öldürücü bir etkisi bulunmayan silah, sensörleri ve optik cihazları kör ediyor.

67 Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı. Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

68 RUSYA'DAN YENİ 'STRATEJİK SİLAH' İÇİN İLK ADIM Tu-160M ve Tu-95MC stratejik füze uçaklarının modernizasyonu ve Tu-160M’in yeniden üretime başlamasının ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin hava kolunu güçlendireceği kaydedildi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeni stratejik bombardıman uçağının ‘steals’ teknolojileri kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı. Uçağın aralıksız 30 saat uçabileceği belirtiliyor.

69 RUSYA'NIN 'İLERİ TEKNOLOJİ ROBOT'U KOSTÜM GİYMİŞ İNSAN ÇIKTI Salı günü bir gençlik forumunda sahne alan ve 'ileri teknoloji robot' olarak adlandırılan "Robot Boris" bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri. Zira robotla ilgili tuhaflıklar dikkatli bloggerların gözünden kaçmadı.

70 BBC'de yer alan habere göre, Rus devlet televizyonu Russia-24'de yayımlanan bir programda "ileri teknoloji robot" olarak tanıtılan 'android'in, aslında robot kostümü içindeki bir insan olduğu ortaya çıktı.

71 National Interest isimli dergide çıkan habere göre “Amerikan Füze Savunma Sistemleri bu füzeye karşı koyabilecek güçte değil.”

72 Rusya’nın 'Avangard' isimli yeni füzesi, Devlet Başkanı Putin eşiliğinde test edildi. Orenburg bölgesinde test edilen ve sesten 27 kat daha hızlı giden füze başarılı bir şekilde hedefini yok etti.

73 RUSYA 'KAMİKAZE DRONE'U TANITTI Abu Dabi'deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı. Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak açıklandı.

74 İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi hatırlatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor. İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha edebilmiş oluyor. İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe ulaşabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada 30 dakika kalabiliyor.

75 Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız denizaltıya ait görseller yayınlandı. Yeni nesil savaş makinesi 'kamikaze denizlatı' olarak da anılıyor. Zira insansız silahın geliştirilme amacı düşman limanlarına bu tarz saldırılar düzenlemek.

76 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görselleri kamuoyu ile paylaşılan silah 2 megaton nükleer başlık taşıyabiliyor ve 70 knot jızla ilerliyor.