Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü?
Kaliforniya ve Rusya merkezli bir nöroteknoloji girişimi olan REMspace, lücid rüya (berrak rüya) sırasında bireyler arasında ilk iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiklerini iddia etti. Özel olarak tasarlanmış ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde, katılımcıların uykudayken sorunsuz bir şekilde iletişim kurdukları belirtildi. Çalışma henüz hakem onayından geçmemiş olsa da bilim insanları, yeni keşfin doğrulanması halinde rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.
Kaliforniya ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, lucid dream (berrak rüya) sırasında bireyler arasında ilk çift yönlü iletişimi sağladığını iddia ediyor.
Şirket CEO'su Michael Raduga, 2023 yılının Mayıs ayında rüyalarını kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Raduga, çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti.