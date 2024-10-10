Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü?

Kaliforniya ve Rusya merkezli bir nöroteknoloji girişimi olan REMspace, lücid rüya (berrak rüya) sırasında bireyler arasında ilk iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiklerini iddia etti. Özel olarak tasarlanmış ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde, katılımcıların uykudayken sorunsuz bir şekilde iletişim kurdukları belirtildi. Çalışma henüz hakem onayından geçmemiş olsa da bilim insanları, yeni keşfin doğrulanması halinde rüya araştırmalarında bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 1

Kaliforniya ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, lucid dream (berrak rüya) sırasında bireyler arasında ilk çift yönlü iletişimi sağladığını iddia ediyor.

Şirket CEO'su Michael Raduga, 2023 yılının Mayıs ayında rüyalarını kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Raduga, çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 2

RUH SAĞLIĞINI DÜZELTEBİLİR

Şirket yaptığı basın açıklamasında , özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) evresinde lücid rüya görmenin, ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve yeni becerilerin öğrenilmesi de dahil olmak üzere birçok potansiyel uygulamaya sahip olduğunu iddia etti.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 3

YENİ BECERİLER KAZANABİLİRSİNİZ

Raduga, lüsid rüyanın psikolojik avantajlarını vurgulayarak, kabusları azaltmaya, fobilerle yüzleşmeye ve kişisel sorunları ele almaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca lüsid rüya sırasında yeni beceriler geliştirmenin mümkün olduğunu da ileri sürüyor.

REMspace ekibi, 24 Eylül 2024'te gerçekleştirdikleri bir lüsid rüya sırasında iki katılımcı arasında iletişim sağladıklarını iddia etti. 

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 4

Raduga'ya göre, katılımcılar rüya görürken kulaklıklar aracılığıyla bir sunucu tarafından üretilen rastgele kelimeler aldılar. Katılımcılardan birinin rüyasında kelimeyi tekrarladığı, ikincisinin ise uyandıktan sonra kelimeyi doğruladığı bildirildi ve REMspace bunu iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olarak tanımladı.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 5

RÜYA DİLİ GELİŞTİRDİLER

Raduga ayrıca, ekibin elektromiyografi sensörleri aracılığıyla tespit edilebilen Remmyo adlı bir rüya dili geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sensörler rüyalar sırasında üretilen belirli sesleri yakalayabiliyor. REMspace'e göre, bu teknoloji rüya görürken gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyor, ancak bu sonuçlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 6

RÜYADA İLERİYE GİDEN YOL

REMspace devrim niteliğindeki araştırmalarını sürdürürken, ileriye dönük olarak, tam konuşmalar ve harici sunucularla etkileşimler de dahil olmak üzere daha karmaşık rüya iletişimi biçimlerini mümkün kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 7

Raduga, birkaç yıl içinde “rüya iletişiminin yaygınlaşacağını” öngörüyor. O zamana kadar, bilim camiası bu ilgi çekici, ancak şu anda doğrulanmamış iddiaları doğrulamak için hakem onayı bekliyor.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 8

LÜCİD RÜYA NEDİR?

Lücid rüyalar, rüya gören kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve bunu yaparken düşüncelerini ve duygularını tanıyabildiği bir bilinç durumunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre, insanların yaklaşık yüzde 50'si en az bir kez lüsid rüya deneyimlediklerini bildirirken, bu tür bir iletişim kurma fikri henüz araştırmanın erken aşamalarında.

Rüyada çığır açan keşif: Uyku sırasında iletişim mümkün mü? - 9

LÜSİD RÜYA NASIL GÖRÜLÜR?

İnsanların berrak rüya görmelerine yardımcı olmak için çeşitli egzersizler tasarlanmıştır ve araştırmacılar başka egzersizler de geliştirmektedir.

Rüya günlüğü tutma: Her sabah uyanır uyanmaz rüyalarınızla ilgili hatırladığınız her şeyi yazın veya aynı şeyi yapmak için bir ses kayıt cihazı kullanın. Bunu yapmak rüyalarınıza aşina olmanıza yardımcı olarak uykuya daldığınızda onların daha fazla farkına varmanızı sağlayabilir.

Gerçeklik testi: Uyanıkken yapılan bu egzersiz, beyni rüyalar ve gerçekler arasında daha iyi ayrım yapması için eğitir ve bu da uykuya daldığınızda berraklığı artırabilir. Gün boyunca düzenli aralıklarla durun ve çevrenizde rüya gördüğünüze işaret edebilecek olağan dışı herhangi bir şey olup olmadığını dikkatlice değerlendirin.

Niyet belirleme: Bazı insanlar lüsid rüyalarının sıklığını sadece kendilerine rüyaları sırasında farkına varacaklarını söyleyerek, örneğin “uyuduğumda rüya gördüğümü hatırlayacağım” gibi bir cümleyi tekrarlayarak artırabilirler.

Yatağa geri dönün: Çoğu rüya, gecenin ikinci yarısında daha yaygın olan REM uykusu sırasında meydana gelir. Kendinizi her zamanki saatinizden bir saat kadar önce uyandırmak için bir çalar saat ayarlayarak ve ardından uykuya geri dönerek, doğrudan bir rüyaya dalma şansınızı artırabilirsiniz. Kendinize o rüyada berrak olacağınızı söylemek de bunu başarmanıza yardımcı olabilir.

Dış uyarım: Lüsid rüyalar sırasında insanlarla iletişim kurmak için tasarlanan birçok yeni çalışma, kişinin rüyasında farkına varması ve geri sinyal vermesi için bir ipucu olarak REM uykusu sırasında hafif titreşim, elektrik stimülasyonu veya yanıp sönen ışıklar kullanmıştır. Bu yöntemlerden bazıları da lüsid rüyaların sıklığını artırmak için bir araç olarak araştırılmaktadır.

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