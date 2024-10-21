Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak!
Her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan meteor yağmuru Orionid en yoğun zamanını bu gece yaşayacak. Saatte 25 gök taşının görülebileceği meteor yağmuru çıplak gözle izlenebilecek.
Orionid meteor yağmuru, her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.