Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak!

Her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan meteor yağmuru Orionid en yoğun zamanını bu gece yaşayacak. Saatte 25 gök taşının görülebileceği meteor yağmuru çıplak gözle izlenebilecek.

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 1

Orionid meteor yağmuru, her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 2

Orionid meteor yağmurunun en yoğun dönemleri 20 ve 21 Ekim 2024 tarihlerinde, sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek. Ancak, ayın küçülen hilal evresinde olması nedeniyle, meteorların görünürlüğü zorlaşabilir.

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 3

Gözlem yapmak için en iyi zaman, gece geç saatler ile sabahın erken saatleri arasındadır. Karanlık bir alanda, ay ışığından uzakta olmak gözlem deneyiminizi artırır.

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 4

ORİONİD METEORLARINI GÖRMEK İÇİN İPUÇLARI

Gözlem yapmak için 20 veya 21 Ekim sabahı erken saatlerde karanlık bir alana gitmek en iyisidir.

Işık kirliliğinden uzak, doğa koruma alanları gibi karanlık yerler tercih edilmelidir. 

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 5

NASA’nın Meteoroid Ortam Ofisi’nin lideri Bill Cooke, “Şehir ışıklarından uzakta bir yer bulun. Yanınıza bir battaniye alın. Sırt üstü uzanarak, mümkün olduğunca gökyüzünü izleyin. Karanlıkta 30 dakikadan az bir süre içinde gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız.” dedi.

Saatte 25 gök taşı: Orionid meteor yağmuru bu gece zirveye ulaşacak! - 6

Kuzey Yarımküre’de iseniz ayaklarınızı güneydoğuya doğru, Güney Yarımküre’de iseniz kuzeydoğuya doğru yönlendirin.

Orionidler, Orion takımyıldızından geldiği görülse de, bakışınızı doğrudan bu takımyıldızına sabitlemeyin.

NASA, 45 ila 90 derece uzaklıktaki alanlara bakmanın, Orionidlerin daha uzun görünmesini sağlayacağını belirtiyor.

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