Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı

Aerobot ayrıca çocukları eğlendirmek için çeşitli animasyonları da barındırıyor. Corona virüs salgını sonrasında dünyada otomasyonda artış beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot’un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor. Tek şarjla sekiz saat çalışabilen robotun boyu karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor. Aerobot ayrıca yolculara koronavirüse karşı uyarılarda da bulunuyor. Sesli ve gerektiğinde operatör müdahalesiyle de kontrol edilebilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.