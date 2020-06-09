Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) görev almaya başlayan "Aerobot" adlı robot, yolcuları uçuşlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra koronavirüs önlemleri konusunda da uyarıyor. Özellikle çocuk yolcuların ilgi gösterdiği robot, sesli komutla şarkı söyleyip, dans edebiliyor. Tek şarjla 8 saat çalışabilen robotun boyu, karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor.

Anadolu Ajansı - DHA 09.06.2020 - 13:30

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 1

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ‘Aerobot” dönemi ikinci kez başladı. Geçtiğimiz yıl terminal içinde yolculara bilgilendirme yapmak amacıyla hizmete alınan Aerobot, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte corona virüs hakkında uyarılarda bulunuyor. 1 Haziran’da uçuşların yeniden başlaması ile birlikte terminal içinde görevine yeniden başlayan Aerobot, İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde hem havalimanında koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri anlatıyor hem de uçuşlarla ilgili bilgi ve yönlendirmede bulunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 2

Aerobot ayrıca çocukları eğlendirmek için çeşitli animasyonları da barındırıyor. Corona virüs salgını sonrasında dünyada otomasyonda artış beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot’un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor. Tek şarjla sekiz saat çalışabilen robotun boyu karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor. Aerobot ayrıca yolculara koronavirüse karşı uyarılarda da bulunuyor. Sesli ve gerektiğinde operatör müdahalesiyle de kontrol edilebilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 3

“GÜZEL OLMUŞ BEĞENDİK”

Robotla ilgilenen bir çocuk, “Robotu güzel buldum. Ona sevdiğimi söyledim. Bana bagajlarla ilgili bir şeyler söyledi” dedi. Yolculardan Gülcan Öztürk, “Güzel ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda aynı zamanda uyarıyor. Güzel olmuş beğendik. Nasılsın diye sordum o da cevap verdi.” şeklinde konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 4
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 5
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 6
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 7
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 8
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 9
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki corona virüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı - 10

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