Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 1

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 2

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 3

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 4

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 5

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 6

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 7

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 8

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 9

Kayıp rakam hangisi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 10

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 11

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 12

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 13

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 14

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 15

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 16

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 17

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 18

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 19

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 20

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 21

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 22

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 23

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 24

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 25

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 26

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 27

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 28

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 29

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 30

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 31

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 32

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 33

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 34

Kedinin sahibi kim?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 35

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 36

Eksik parça hangisi?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 37

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 38

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 39

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 40

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 41

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 42

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 43

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 44

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 45

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 46

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 47

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 48

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 49

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 50

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 51

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 52

CEVAPLAR

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 53
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 54
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 55
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 56
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 57
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 58
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 59
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 60
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 61
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 62
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 63
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 64
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 65

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 66

Resme bir de tersten bakın.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 67
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 68
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 69

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 70

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 71
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 72

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 73
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 74
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 75
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 76

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 77

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 78

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 79

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 80
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 81
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 82
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 83

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 84

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 85
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 86

11 ve 32

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 87

2 numara

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 88

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 89
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 90
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 91
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 92
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 93
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 94
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 95
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 96
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 97
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 98
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 99
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 100
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 101
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 102
Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu? - 103

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