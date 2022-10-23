Sadece 10 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kareler hareket ediyor mu?

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz?
Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor.
Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.
100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...
Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor.
Peki, resimdeki kuşlar nerede?
Son işlemde sonuç kaç olmalı?
Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?
Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?
Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.
Tekli koltuk sizce nerede?
Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.
Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor?
Kayıp rakam hangisi?
Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?
Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?
Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.
Yerlerini bulabilir misiniz?
Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.
Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?
Ekmek kızartma makinesini bulun
Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
Bu karede hangi harfi görüyorsun?
Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Farklı olan resmi bulun.
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Hangi at diğerleri gib değil?
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?
Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.
Resme bir de tersten bakın.
Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor.
Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.
İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.
Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.
Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
Bu resimde 13 havyan yer alıyor.
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı