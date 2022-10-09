Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 1

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 2

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 3

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 4

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 5

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 6

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 7

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 8

Kayıp rakam hangisi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 9

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 10

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 11

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 12

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 13

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 14

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 15

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 16

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 17

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 18

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 19

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 20

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 21

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 22

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 23

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 24

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 25

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 26

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 27

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 28

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 29

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 30

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 31

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 32

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 33

Kedinin sahibi kim?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 34

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 35

Eksik parça hangisi?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 36

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 37

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 38

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 39

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 40

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 41

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 42

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 43

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 44

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 45

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 46

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 47

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 48

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 49

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 50

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 51

CEVAPLAR

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 52
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 53
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 54
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 55
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 56
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 57
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 58
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 59
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 60
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 61
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 62
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 63
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 64

Resme bir de tersten bakın.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 65
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 66
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 67

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 68

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 69
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 70

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 71
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 72
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 73
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 74

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 75

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 76

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 77

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 78
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 79
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 80
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 81

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 82

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 83
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 84

11 ve 32

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 85

2 numara

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 86

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 87
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 88
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 89
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 90
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 91
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 92
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 93
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 94
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 95
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 96
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 97
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 98
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 99
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 100
Sadece 100 kişiden 2'si fark edebiliyor! Resimdeki kuşlar nerede? - 101

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