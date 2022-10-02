Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 1

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 2

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 3

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 4

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 5

Kayıp rakam hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 6

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 7

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 8

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 9

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 10

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 11

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 12

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 13

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 14

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 15

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 16

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 17

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 18

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 19

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 20

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 21

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 22

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 23

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 24

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 25

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 26

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 27

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 28

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 29

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 30

Kedinin sahibi kim?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 31

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 32

Eksik parça hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 33

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 34

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 35

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 36

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 37

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 38

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 39

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 40

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 41

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 42

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 43

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 44

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 45

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 46

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 47

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 48

CEVAPLAR

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 49
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 50
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 51
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 52
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 53
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 54
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 55
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 56
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 57
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 58
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 59
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 60
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 61
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 62

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 63

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 64

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 65
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 66
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 67
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 68

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 69

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 70

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 71

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 72
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 73
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 74
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 75

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 76

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 77
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 78

11 ve 32

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 79

2 numara

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 80

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 81
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 82
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 83
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 84
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 85
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 86
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 87
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 88
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 89
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 90
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 91
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 92
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 93
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 94
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Kedi iniyor mu çıkıyor mu? - 95

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER