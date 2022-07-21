Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Haberler - ntv.com.tr

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 1

80’li ve 90’lı yıllarda çocuk olan birçok kişi, iki İtalyan tesisatçı Mario ve Luigi'nin, Prenses Peach'i kurtarmak için Mantar Krallığı'nda verdiği mücadeleyi hatırlayacaktır. Süper Mario şimdi size yardım için devreye girdi.   Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne koştuğunu 5 saniye içinde fark ederseniz, sahip olduğunuz yüksek IQ için kendinizle gurur duyabilirsiniz.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 2

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 3

Kayıp rakam hangisi

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 4

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 5

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 6

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 7

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 8

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 9

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 10

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 11

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 12

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 13

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 14

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 15

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 16

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 17

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 18

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 19

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 20

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 21

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 22

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 23

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 24

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 25

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 26

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 27

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 28

Kedinin sahibi kim?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 29

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 30

Eksik parça hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 31

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 32

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 33

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 34

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 35

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 36

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 37

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 38

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 39

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 40

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 41

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 42

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 43

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 44

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 45

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 46

CEVAPLAR

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 47
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 48
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 49
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 50
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 51
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 52
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 53
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 54
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 55
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 56
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 57
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 58
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 59
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 60
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 61
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 62

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 63

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 64

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 65

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 66
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 67
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 68
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 69

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 70

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 71
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 72

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 73

11 ve 32

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 74

2 numara

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 75

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 76
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 77
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 78
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 79
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 80
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 81
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 82
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 83
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 84
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 85
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 86
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 87
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 88
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? - 89

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