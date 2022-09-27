Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 1

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 2

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 3

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 4

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 5

Kayıp rakam hangisi

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 6

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 7

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 8

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 9

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 10

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 11

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 12

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 13

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 14

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 15

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 16

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 17

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 18

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 19

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 20

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 21

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 22

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 23

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 24

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 25

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 26

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 27

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 28

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 29

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 30

Kedinin sahibi kim?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 31

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 32

Eksik parça hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 33

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 34

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 35

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 36

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 37

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 38

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 39

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 40

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 41

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 42

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 43

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 44

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 45

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 46

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 47

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 48

CEVAPLAR

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 49
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 50
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 51
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 52
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 53
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 54
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 55
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 56
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 57
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 58
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 59
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 60
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 61
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 62
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 63
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 64
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 65

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 66

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 67

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 68

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 69
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 70
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 71
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 72

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 73

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 74
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 75

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 76

11 ve 32

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 77

2 numara

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 78

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 79
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 80
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 81
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 82
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 83
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 84
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 85
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 86
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 87
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 88
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 89
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 90
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 91
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 92
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Tekli koltuk nerede? - 93

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