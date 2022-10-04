Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 1

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 2

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 3

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 4

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 5

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 6

Kayıp rakam hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 7

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 8

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 9

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 10

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 11

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 12

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 13

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 14

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 15

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 16

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 17

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 18

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 19

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 20

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 21

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 22

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 23

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 24

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 25

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 26

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 27

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 28

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 29

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 30

Kutuların hangisinde para var?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 31

Kedinin sahibi kim?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 32

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 33

Eksik parça hangisi?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 34

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 35

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 36

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 37

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 38

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 39

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 40

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 41

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 42

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 43

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 44

Farklı olan resmi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 45

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 46

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 47

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 48

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 49

CEVAPLAR

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 50
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 51
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 52
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 53
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 54
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 55
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 56
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 57
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 58
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 59
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 60
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 61
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 62
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 63

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 64

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 65
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 66

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 67
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 68
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 69
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 70

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 71

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 72

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 73

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 74
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 75
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 76
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 77

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 78

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 79
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 80

11 ve 32

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 81

2 numara

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 82

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 83
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 84
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 85
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 86
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 87
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 88
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 89
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 90
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 91
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 92
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 93
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 94
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 95
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 96
Sadece 5 saniyede fark edenler çok yüksek IQ'ya sahip: Zebraların arasındaki porsuk nerede? - 97

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