Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı?

Sence yukarıda verilen sayıların doğru sonuca ulaşması için aralarına hangi işlem getirilmeli. Unutma yalnızca 4 işlemden 3'ünü kullanabilirsin.
Baykuşların arasına saklanmış bir kedi var. Bu kediyi bulabilir misin?
Koyunların arasında gizlenmiş üç bulut var. Bulutların doğru yerlerini bulabilir misin?
Tavukların arasında üç baykuş gizlenmiş. Sence bu üç baykuş nerede?
Güllerin içinde gizlenen üç adet kalp mevcut. Bu kalpleri kopya çekmeden bulabilir misin?
Domateslerin arasına üç elma karşışmış. Sence bu üç elma nerede?
Kakadu papağanlarının arasında saklanmış dört güvercini bulabilir misin?
Kaktüslerin arasında kamufle olmuş bir elma bulunuyor. Bu elmanın nerede olduğunu görebilir misin?