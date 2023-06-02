Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı?

Ayrıntıları incelerken ne kadar dikkatlisiniz? İşte dikkatinizi ölçmeniz için sosyal medyada popüler olmuş sorular.

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 1

HANGİ İŞLEMLER YAPILMALI?

Sence yukarıda verilen sayıların doğru sonuca ulaşması için aralarına hangi işlem getirilmeli. Unutma yalnızca 4 işlemden 3'ünü kullanabilirsin.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 2

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 3

HANGİ KUŞUN FARKLI ŞAPKASI VAR

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 4

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 5

BAYKUŞLARIN İÇİNDE BİR KEDİ VAR

Baykuşların arasına saklanmış bir kedi var. Bu kediyi bulabilir misin?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 6

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 7

KOYUNLARIN ARASINDA ÜÇ BULUT

Koyunların arasında gizlenmiş üç bulut var. Bulutların doğru yerlerini bulabilir misin?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 8

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 9

TAVUKLAR ARASINDA ÜÇ BAYKUŞ

Tavukların arasında üç baykuş gizlenmiş. Sence bu üç baykuş nerede?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 10

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 11

GÜLLERİN İÇİNDEN

Güllerin içinde gizlenen üç adet kalp mevcut. Bu kalpleri kopya çekmeden bulabilir misin?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 12

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 13

DOMATESLER VE ÜÇ ELMA

Domateslerin arasına üç elma karşışmış. Sence bu üç elma nerede?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 14

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 15

KAKADU PAPAĞANI VE DÖRT GÜVERCİN

Kakadu papağanlarının arasında saklanmış dört güvercini bulabilir misin?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 16

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 17

Pandaların arasında futbol topu var

Pandaların arasına gizlenmiş bir futbol topu bulunuyor. Futbol topunu görebiliyor musun?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 18

DOĞRU CEVAP

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 19

KAKTÜSLERİN ARASINDA BİR ELMA

Kaktüslerin arasında kamufle olmuş bir elma bulunuyor. Bu elmanın nerede olduğunu görebilir misin?

Sadece dikkati yüksek olanlar çözebiliyor: 8'i bulmak için hangi işlemler yapılmalı? - 20
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