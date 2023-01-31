Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 1

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 2

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 3

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 4

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 5

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 6

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 7

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 8

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 9

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 10

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 11

Kayıp rakam hangisi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 12

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 13

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 14

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 15

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 16

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 17

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 18

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 19

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 20

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 21

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 22

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 23

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 24

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 25

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 26

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 27

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 28

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 29

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 30

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 31

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 32

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 33

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 34

Kutuların hangisinde para var?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 35

Kedinin sahibi kim?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 36

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 37

Eksik parça hangisi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 38

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 39

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 40

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 41

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 42

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 43

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 44

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 45

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 46

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 47

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 48

Farklı olan resmi bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 49

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 50

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 51

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 52

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 53

CEVAPLAR

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 54
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 55
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 56
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 57
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 58
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 59
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 60
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 61
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 62
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 63
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 64
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 65
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 66

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 67

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 68

Resme bir de tersten bakın.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 69
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 70
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 71

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 72

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 73
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 74

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 75
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 76
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 77
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 78
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 79

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 80

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 81

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 82

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 83
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 84
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 85
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 86

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 87

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 88
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 89

11 ve 32

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 90

2 numara

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 91

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 92
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 93
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 94
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 95
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 96
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 97
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 98
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 99
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 100
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 101
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 102
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 103
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 104
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 105
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 106
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 107
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: 7 benekli zar nerede? - 108

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