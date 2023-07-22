Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR
Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi.
Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti. Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi.