Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede?

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 1

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 2

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 3

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 4

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 5

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 6

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 7

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 8

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 9

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 10

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 11

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 12

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 13

Boş zemin parçasını görebiliyor musunuz? Tüm kutuların altında balıksırtı parke döşemeyi bulabildiniz mi? Bakanların sadece yüzde 5'i bir dakikada kısa bir sürede çözebiliyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 14

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 15

Kayıp rakam hangisi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 16

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 17

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 18

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 19

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 20

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. 

Yerlerini bulabilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 21

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 22

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 23

Ekmek kızartma makinesini bulun

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 24

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 25

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 26

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 27

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 28

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 29

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 30

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 31

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 32

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 33

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 34

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 35

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 36

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 37

Resimdeki uğur böceği nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 38

Kutuların hangisinde para var?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 39

Kedinin sahibi kim?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 40

Avcıların aradığı geyik nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 41

Eksik parça hangisi?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 42

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 43

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 44

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 45

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 46

Bu resimdeki kalem nerede?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 47

Farklı görünen kediyi bulun

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 48

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 49

Hangisi diğerlerinden farklı?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 50

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 51

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 52

Farklı olan resmi bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 53

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 54

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 55
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 56

Hangi at diğerleri gib değil?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 57

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 58

CEVAPLAR

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 59

Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 60

iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 61

 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 62
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 63
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 64
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 65
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 66
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 67
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Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 70
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 71
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 72
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 73
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 74

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 75

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 76

Resme bir de tersten bakın.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 77
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 78
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 79

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 80

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 81
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 82

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 83
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 84
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 85
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 86
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 87

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 88

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 89

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 90

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 91
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 92
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 93
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 94

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 95

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 96
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 97

11 ve 32

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 98

2 numara

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 99

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 100
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 101
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 102
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 103
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 104
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 105
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 106
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 107
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 108
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 109
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 110
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 111
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 112
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 113
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 114
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 115
Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede? - 116
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