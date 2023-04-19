Sadece yüksek IQ'lular çözebiliyor: Resimdeki hayalet nerede?

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz?

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor.

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.