Sahneden düşen robot 'Mini Ada'ya binlerce kişiden geçmiş olsun ziyareti

1 Akınsoft - Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, Antalya’da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans etmesi beklenirken sahneden düşmüş ve Konya’ya getirildikten sonra mühendisler tarafından onarılmıştı.

2 AKINSOFT, bünyesinde kurmuş olduğu insansı robot fabrikası AKINROBOTICS’de, eğitime destek kapsamında teknik gezi organizasyonlarının 5.'sini düzenledi.

3 Geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde müziğin ritmine kapılarak sahneden düşmesiyle ülke çapında geniş bir yankı bulan insansı robot Mini Ada’ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmak isteyen binlerce kişi düzenlenen organizasyonla AKINROBOTICS’de buluştu.

4 Mini Ada ile fotoğraf çektiren ziyaretçiler, uzman mühendislerdeb robot yapım süreci, yapay zeka ve yüksek teknolojiyle ilgili bilgi aldı.

5 Mini Ada'yı geçtiğimiz günlerde diğer robot arkadaşları da ziyaret etmiş, tedavi altındaki robota Konya'nın yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek ile birlikte çiçekler, akü ve işlemciler getirmişti.

6 AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, ülke çapında kendilerine verilen destek ve Mini Ada’ya gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

7 “Kendi öz sermayemiz ile hiçbir destek almadan Türkiye’nin teknoloji tarihine kazandırdığımız AKINROBOTICS tarafından büyük bir emek ve özveri ile yerli olarak üretilen Mini Ada’ya gelen geçmiş olsun dilekleri ve bizlere gösterilen ilgi, yapacağımız yeni çalışmalar için bizleri daha da güçlendirdi..."

8 "... Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde sunuculuk ve dans gösterisi yapan robotumuz Mini Ada sahneden düşmüş ve ülke çapında gündem olmuştu. Daha önce yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu olay salonda bulunan elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı oluştu. Üzerinde düşme ve çarpmaya karşı sensörler bulunan robotumuzun sensörleri aktif edilmediğinden dolayı meydana gelen olayda sadece dış kaplamasında ufak çaplı kırıklar oluştu..."

9 "...Yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik enjeksiyon sistemi’ ile bundan sonra üretilecek olan robotlarımızın dış kaplamalarında bu tür hadiselerin yaşanmasının önüne geçmiş olacağımızın bilinmesini isterim. Ayrıca düzenlediğimiz biz mizansen ile de bu olayı eğlenceli şekilde ele aldığımız bir video hazırladık..."

10 "...Bu videoda, mühendis ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan Mini Ada’ya, ilk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunularak Konyamızın yerli ürünleri olan çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemcilerin hediye edildiğini mizahi bir şekilde yansıttık. Böylelikle de yaşananların bizlere azmimiz ve motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybettirmediğini ve tüm inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğimizin mesajını kamuoyuna sunmuş olduk” dedi.

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