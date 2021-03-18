Sahtesi en çok üretilen telefonlar

Akıllı telefonların yaygın bir sahte pazarı da bulunuyor. Çin merkezli AnTuTu sahtesi en çok üretilen telefon markalarını açıkladı. Listenin ilk sırasında yine Samsung bulunuyor.

ntv.com.tr 18.03.2021 - 07:45

Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 1
Akıllı telefon pazarı günden güne büyürken sahtecilere de yeni bir gelir kapısı doğuyor.
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 2
Sahte ürünlerin başkenti Çin'de yüzbinlerce sahte telefonun kullanıldığı tahmin ediliyor.
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 3
Son olarak, telefon ve elektronik cihaz karşılaştırması yapan AnTuTu, milyonlarca cihazı denetledi.
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 4
Denetlerin cihazların 572 bin 303 sahte çıktı. Sayı az gibi gözükse de Çin merkezli AnTuTu denetlenen cihazlarda sahtelik oranının yüzde 4.24 olduğunu aktardı.
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 5
Başka bir ifadeyle her rapora göre 25 cihazdan 1'i sahte.

Sahte telefon pazarı da tıpkı gerçeği gibi belirli markalar üzerinde yoğunlaşma var.

İşte en çok sahtesi üretilen telefonlar;
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 6
Samsung (yüzde 34)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 7
Apple (yüzde 13)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 8
Huawei (yüzde 8)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 9
Xiaomi (yüzde 7)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 10
Honor (yüzde 5)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 11
Oppo (yüzde 5)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 12
Gionee (yüzde 3)
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 13
Vivo (yüzde 3)
Asus (yüzde 3
Sahtesi en çok üretilen telefonlar - 14
Meiigoo (yüzde 2)
Diğer Android markalar (Yüzde 17)

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