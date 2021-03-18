Sahtesi en çok üretilen telefonlar

Denetlerin cihazların 572 bin 303 sahte çıktı. Sayı az gibi gözükse de Çin merkezli AnTuTu denetlenen cihazlarda sahtelik oranının yüzde 4.24 olduğunu aktardı.

Başka bir ifadeyle her rapora göre 25 cihazdan 1'i sahte.



Sahte telefon pazarı da tıpkı gerçeği gibi belirli markalar üzerinde yoğunlaşma var.



İşte en çok sahtesi üretilen telefonlar;