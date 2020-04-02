Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

Corona virüsün yayılmasında hastalığın bulaştığı ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin etkili olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. Singapur’da yapılan ve ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, corona virüs enfeksiyonlarının yüzde 10’u virüsün bulaştığı ancak hastalığa dair hiç belirti göstermeyen kişiler aracılığıyla yayıldı.