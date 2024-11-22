Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü!
Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bilim insanları, uzay araştırmalarında tarihi bir başarıya imza attı. İlk kez Samanyolu Galaksisi dışında yer alan bir yıldızın yakın çekim görüntüsü kaydedildi.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Astronomlar, Samanyolu’nun ötesindeki bir yıldızın yakın çekim görüntüsünü ilk kez yakalayarak, uzayın derinliklerindeki dev yıldızların yaşam döngüsüne dair çığır açıcı bilgiler sundu.
Bu çarpıcı görüntü, Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu’nda bulunan WOH G64 adlı kırmızı süperdev yıldıza ait.