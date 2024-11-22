Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü!

Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bilim insanları, uzay araştırmalarında tarihi bir başarıya imza attı. İlk kez Samanyolu Galaksisi dışında yer alan bir yıldızın yakın çekim görüntüsü kaydedildi.

Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü! - 1

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Astronomlar, Samanyolu’nun ötesindeki bir yıldızın yakın çekim görüntüsünü ilk kez yakalayarak, uzayın derinliklerindeki dev yıldızların yaşam döngüsüne dair çığır açıcı bilgiler sundu.

Bu çarpıcı görüntü, Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu’nda bulunan WOH G64 adlı kırmızı süperdev yıldıza ait.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü! - 2

SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bilim insanları, ESO’nun Şili’deki Atacama Çölü’nde bulunan Çok Büyük Teleskop Interferometresi (VLTI) ve GRAVITY cihazını kullanarak bu görüntüyü elde etti.

Gözlemler, yıldızın çevresini saran tozlu bir kozanın, süpernova patlaması öncesinde saçılan maddelerden oluştuğunu gösteriyor.

Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü! - 3

"YILDIZIN SON NEFESLERİNİ İZLİYORUZ"

Araştırmanın baş yazarı Dr. Keiichi Ohnaka, bu gözlemin yıldızın yaşamının son aşamalarında olduğunu belirterek, “Yumurtaya benzeyen bir toz kozası tespit ettik.

Bu, dev yıldızın süpernova patlaması öncesinde büyük miktarda madde yaydığını gösteriyor” dedi. Ekip, son 10 yıldaki verileri incelediklerinde, yıldızın parlaklığında belirgin bir azalma tespit etti.

Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü! - 4

DEVASA BOYUTLAR VE SÜPERNOVA BEKLENTİSİ

WOH G64, Güneş’in yaklaşık iki bin katı büyüklüğünde ve dev yıldızlar sınıfında yer alıyor.

Keele Üniversitesi’nden Jacco van Loon, bu tür dev yıldızların patlama sürecinin çok yakın olabileceğini belirterek, “Bu yıldız, patlamaya bir adım daha yaklaşmış olabilir” yorumunu yaptı.

Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü! - 5

BİLİM DÜNYASI İÇİN YENİ FIRSATLAR

Almanya Max Planck Enstitüsü’nden Gerd Weigelt, bu keşfin dev yıldızların yaşam döngüsünü anlamak adına nadir bir fırsat sunduğunu vurguladı. Araştırmacılar, yıldızın etrafındaki kozanın ve toz halkasının detaylarını inceleyerek, gelecekteki süpernova patlamalarını daha iyi anlayabileceklerini belirtti.

Bu önemli bulgular, Astronomy and Astrophysics dergisinin 21 Kasım 2024 tarihli sayısında yayımlandı.

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