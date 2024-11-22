Samanyolu dışında bir ilk: Süperdev yıldızın yakın ve son anlarının çarpıcı görüntüsü!

DEVASA BOYUTLAR VE SÜPERNOVA BEKLENTİSİ

WOH G64, Güneş’in yaklaşık iki bin katı büyüklüğünde ve dev yıldızlar sınıfında yer alıyor.

Keele Üniversitesi’nden Jacco van Loon, bu tür dev yıldızların patlama sürecinin çok yakın olabileceğini belirterek, “Bu yıldız, patlamaya bir adım daha yaklaşmış olabilir” yorumunu yaptı.