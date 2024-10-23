Samanyolu'nun çekirdeğinde rekor gama ışını tespit edildi

Araştırmacılar, Meksika'nın Sierra Negra yanardağında deniz seviyesinden 13.000 feet yükseklikteki Yüksek İrtifa Su Çerenkov (HAWC) gözlemevinde Samanyolu galaksisindeki şiddetli bir gizeme göz atıyorlar.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı tarafından yönetilen uluslararası bir araştırma ekibi, 100 teraelektron volttan fazla ultra yüksek enerjili gama ışınlarını gözlemleyerek ilk kez galaktik merkeze kadar izlerini sürdü.

"İLK KEZ KAYNAĞINI DOĞRULUYOR"

Los Alamos'ta fizikçi ve Enerji Bakanlığı'nın projedeki baş araştırmacısı Pat Harding, "Bu sonuçlar Samanyolu'nun merkezinde daha önce görülenden çok daha yüksek enerjilere bir bakış niteliğindedir. Araştırma ilk kez Samanyolu'nda Galaktik Merkez Sırtı olarak bilinen bir yerde ultra yüksek enerjili gama ışınlarının PeVatron kaynağını doğruluyor, bu da galaktik merkezin evrendeki en aşırı fiziksel süreçlerden bazılarına ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor." dedi.