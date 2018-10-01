Samsung Appel köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı
ntv.com.tr
Geçtiğimiz günlerde iPhone Xs kuyruğunda bekleyenlere "Buna ihtiyacınız olacak" yazılı powerbank'ler dağıtan Huawei'nin ardından, Apple'a karşı bir hamle de Samsung'dan geldi.
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1Akıllı telefon pazarında Apple'ın en büyük rakibi olan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung reklam için ilginç bir yöntem seçti.
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2Yeni iPhone'lar için kuyruğa girenlere "Buna ihtiyacınız olacak" yazılı powerbank'ler dağıtan Huawei'nin ardından, Apple'a karşı bir hamle de Samsung'dan geldi.
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3Samsung, Hollanda'daki Appel adlı köyde 50 adet Galaxy S9'u bedava dağıttı.
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4Telefonları dağıtırken aynı zamanda videoya alan Samsung, köy sakinlerinin bu jeste vermiş olduğu tepkileri ve düşüncelerini Samsung Hollanda YouTube hesabı üzerinden paylaştı.
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5Apple'ın bu reklama herhangi bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu.
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HUAWEİ YENİ İPHONE İÇİN KUYRUĞA GİRENLERLE BÖYLE DALGA GEÇTİGeçtiğimiz haftalarda Singapur'da Apple'ın yeni duyurduğu iPhone XS model telefonu almak isteyenlere sıranın kendisine gelmesini bekledikleri sırada Çinli teknoloji devi Huawei tarafından gönderilen bir ekip kendilerine powerbank dağıtılmıştı
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7Huawei, iPhone satın almak isteyen ve kuyrukta bekleyenlere, üzerinde “Bu powebank’e ihtiyacınız olacak!” mesajı yazılı olan powerbank hediye etmişti.