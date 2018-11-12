Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri internete sızdı

1 Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni amiral gemisi modeli olacak Galaxy S10 şirket için hayli önemli. Zira şirket Galaxy serisinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor.

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Tüm bunların haricinde S10 Lite modeli hakkında da bir takım önemli bilgiler paylaşan Universe, paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda Lite modelin tek ön ve çift arka kameraya sahip olacağını da müjdeledi. Böylece 4 farklı modelinde 4 farklı kamera tasarımı ile lanse edilecek olan Galaxy S10 serisi oldukça iddialı geliyor. Ice Universe tarafınca aktarılan bilgilere göre standart S10 modelinin ön panelinde ise daha önceki günlerde gördüğümüz gibi bizleri ekranın içine gömülü çift ön kamera kurulumu karşılayacak.Tüm bunların haricinde S10 Lite modeli hakkında da bir takım önemli bilgiler paylaşan Universe, paylaşmış olduğu bilgiler doğrultusunda Lite modelin tek ön ve çift arka kameraya sahip olacağını da müjdeledi. Böylece 4 farklı modelinde 4 farklı kamera tasarımı ile lanse edilecek olan Galaxy S10 serisi oldukça iddialı geliyor.

3 SAMSUNG GALAXY S10’UN ÖZELLİKLERİ SIZDI Daha önce şirketin henüz görücüye çıkarmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Benjamin Geskin'ten geçtiğimiz haftalarda yeni sızıntılar gelmişti.

4 Benjamin Geskin'e göre, cihaz 3 arka kamera ve 5G ile gelecek. Gelecek sene 25 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2019'da Samsung'un Galaxy S10 cep telefonunu duyurması bekleniyor.

5 5G İLE HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK? Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek? İşte 5G hakkında bilmeniz gereken her şey...

6 5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.

7 4G'DEN VEYA 4 BUÇUK G'DEN ÇOK MU HIZLI? Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor. Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.

8 5G NEDİR? 5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek.

9 5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.

10 Önde gelen iletişim firmalarından oluşan dev konsorsiyumlar, 5G için dünya çapında standartlar oluşturmak üzere çalışıyorlar. Bu standartların çoğu henüz kesinleşmemiş de olsa, uzmanlar 5G'nin geriye yönelik uyumluluk (4G ve 3G ile) sunacağını düşünüyorlar.

11 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor. Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.