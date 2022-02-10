Samsung Galaxy S22 ailesi tanıtıldı: S22 Ultra fiyatı ve özellikleri

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 08:22
Samsung'un yeni cihazları görücüye çıktı. Güney Koreli teknoloji devi S22 ailesini tanıttı.
S22, S22+ ve S22 Ultra'dan oluşan yeni S22 ailesinin özellikleri de ortaya çıktı.
Yeni telefon serisinin ilk üyesi Galaxy S22. Katlanabilir telefonlar dışarıda bırakıldığında Samsung'un en üst segmentini artık Galaxy S22 ailesi oluşturuyor.
Serinin başlangıç telefonu S22 ise başlı başına bir amiral gemisi özelliklerine sahip.
6.1 inçlik ekrana sahip telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 25W hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 3700 mAh'lık bir batarya bulunuyor.
50MP'lik ana kameraya sahip telefonda ayrıca 12 MP'lik bir geniş açı ve 10 MP'lik bir telefoto kamerası da yer alıyor. Cihazın ön (selfie) kamerası ise 10 MP.
İşletim sistemi olarak telefonda Android 12 bulunurken kullanıcı arayüzünde ise Samsung One UI 4'ü görüyoruz.
IPX8 suya dayanıklılık ve IP6X toza dayanıklılık sertifikalarına sahip telefonda parmak izi okuyucuyla beraber, Barometre Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvme ölçer yer alıyor.
S22'nin Avrupa fiyato 8 GB RAm ve 128 GB için 849 euro. 256 GB'lik versiyonda ise fiyat 899 euroya çıkıyor.
Galaxy S22 Plus ise 6.6 inçlik ekranı ve 4500 mAh'lık bataryasıyla S22'den boyut olarak ayrılıyor.
Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Ayrıca S22'deki hızlı şarj desteği S22 Plus'ta 45 W'ye çıkıyor.
Kameralar ise S22'yle aynı özelliklere sahip. Bu telefon da IPX8 VE IP6X toza ve suya dayanıklılık sertifikalarına sahip.
Her iki cihaz da gücünü Samsung Exynos 2200'den alıyor. Ancak Cihazların Türkiye'de kullanılacak verisyonunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tercih edildi. 8 çekirdek 3GHz'li bu yonga setinde bulunan çekirdekler ise şöyle;
1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo)
3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710
4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510
S22 ailesiyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri yonga setiyle ilgiliydi.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+ akıllı telefonların Mart ayı içinde Samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Her iki cihaz da Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle satışa sunulacak.
Serinin en üst düzey telefonu ise Samsung Galaxy S22 Ultra.
Samsung'un Note serisini sonlandırmasıyla Note ve S serilerinin özellikleri Ultra'da birleşmiş durumda.
Samsung Galaxy S22 Ultra hem tasarım hem boyut hem özellik olarak ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor.
Samsung Galaxy Note serisinin imzası sayılan S-Pen bu cihazda da kullanılmış. Üstelik S-Pen, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın içine gömülü halde geliyor.
6.8 inçlik ekrana sahip telefonda 256 GB dahili hafıza ve 12 GB'lik RAM bulunuyor.
Bu performansı desteklemek için Samsung, S22 Ultra'da 5 bin mAh'lık bir batarya kullanmayı tercih etti.
Bu telefon da gücünü Samsung Exynos 2200'den alıyor. Aynı şekilde Türkiye'de kullanılan versiyonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tercih edildi.
8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 3.0 GHz güce sahip. Yonga setinde 1 tane 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3 tane 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 bulunuyor.
Cihaz grafik desteğini ise Adreno'dan alıyor.
Cihazın 12 ve 16 GB RAM ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB'lik depolama seçenekleri bulunuyor.
Cihaz Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatiflerine sahip.
Samsung’un tanıttığı yeni Galaxy Tab S8 Tablet serisi, Galaxy Tab S8 ve S8+’ın yanı sıra seride ilk defa piyasaya sürülen en büyük ekrana ve en güçlü performansa sahip Galaxy Tab S8 Ultra’dan oluşuyor.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'da 120Hz yenileme hızına sahip geniş 14,6 inçlik Süper AMOLED ekran bulunuyor.
Cihaz S7 serisiyle karşılaştırıldığında çizilmeye yüzde 30 bükülmeye yüzde 40 daha dayanıklı.
Tablette çift taraflı 12 MP ön kamera bulunuyor.
12 GBRAM özelliği ve 256 GB'lık tablet hafıza kartıyla 1TB'ya kadar yükseltilebiliyor.
45W süper hızlı şarj desteğine sahip olan aile USB-C girişe sahip.
Galaxy Tab S8 Serisi’nin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek.
Galaxy Tab S8 Ultra,Tab S8+ veya Tab S8 için ön sipariş veren kullanıcılara Buds Pro kulaklık hediye edilecek.