Samsung Galaxy Z Fold 7'nin görüntüsü sızdı! Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu mu?

Samsung Galaxy Z Fold 7’nin özellikleri

Bu yeni model, daha ince ve hafif bir tasarım sunarken, geliştirilmiş menteşe mekanizması ile dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Galaxy Z Fold 7, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilecek, 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca, S Pen desteği ile kullanıcıların yazma ve çizim deneyimini daha da geliştirecek.