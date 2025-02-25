Samsung Galaxy Z Fold 7'nin görüntüsü sızdı! Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu mu?
Samsung’un merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7’nin CAD render görüntüleri ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 7’nin, mevcut modelden çok daha ince oluşu dikkat çekti.
Samsung Galaxy Z Fold 7'den ilk görüntüler
Güney Koreli teknoloji devi, bu yıl piyasaya çıkacak katlanabilir telefonu Galaxy Fold 7 üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Dünyada güvenilir sektör sızıntılarıyla bilinen Onleaks, kitap tarzı katlanabilen telefonun render görüntülerini paylaştı.
İnternete sızan görüntülerde mevcut modele benzer ancak çok daha ince bir tasarım dikkat çekiyor.
Köşeli hatları olan telefonun alt alta yerleştirilmiş üç kamerası göze çarpıyor.