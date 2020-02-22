Samsung o telefonlara satışa çıkmadan zam yaptı! İşte zamlı fiyatlar

Samsung Galaxy S20 ailesindeki modellere satışa çıkmadan zam geldi. İşte Güney Kore merkezli teknoloji devinin amiral gemisi modellerinin zamlı fiyatları...

ntv.com.tr 22.02.2020 - 11:43

Türkiye’de 6 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacağı açıklanan şirketin geçtiğimiz hafta tanıttığı, Samsung Galaxy S20 ailesindeki modellere zam geldi.
Daha önceden Samsung Galaxy S20 için 7.779 TL, Galaxy S20 Plus için 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL fiyat açıklanmıştı.

Yeni paylaşılan bilgiye göre telefonların satış fiyatları sırasıyla 8.299 TL, 9.299 TL ve 12.999 TL oldu. 

İşte satışa çıkmadan zamlanan modellerin kullanıcılarına sundukları özellikler... 

SAMSUNG GALAXY S20’NİN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Samsung Galaxy S20 6.2 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.  

1440×3200 piksel Quad HD+ çözünürlük sunan bu delikli ekran, Gorilla Glass 6 ile korunurken, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip. S20’nin ekranı 563 ppi değerine sahip. 

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS’IN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Galaxy S20 Plus 6.7 inç Dynamic AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 525ppi Corning Gorilla  Glass 6 ile korunan ekran Quad HD Plus 1440×3200 çözünürlük sunuyor.  

Parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan bu ekran, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ NELER? 

Galaxy S20 Ultra'nın başlangıç modeli 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor.  

Ayrıca 16 GB RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir seçenekte sunuluyor. MicroSD kart ile cihazın hafızasını 1 TB’a kadar artırmak da mümkün. 

Ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.  Telefon 45W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak Samsung kutuda 25W hızlı şarja imkan veren bir opsiyona yer vermiş.

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