Samsung o telefonlara satışa çıkmadan zam yaptı! İşte zamlı fiyatlar

ntv.com.tr 22.02.2020 - 11:43
Yeni paylaşılan bilgiye göre telefonların satış fiyatları sırasıyla 8.299 TL, 9.299 TL ve 12.999 TL oldu.
İşte satışa çıkmadan zamlanan modellerin kullanıcılarına sundukları özellikler...
Samsung Galaxy S20 6.2 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.
1440×3200 piksel Quad HD+ çözünürlük sunan bu delikli ekran, Gorilla Glass 6 ile korunurken, HDR10+ desteğine ve 120 Hz yenileme hızına sahip. S20’nin ekranı 563 ppi değerine sahip.
Galaxy S20 Plus 6.7 inç Dynamic AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 525ppi Corning Gorilla Glass 6 ile korunan ekran Quad HD Plus 1440×3200 çözünürlük sunuyor.
Galaxy S20 Ultra'nın başlangıç modeli 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor.
Ayrıca 16 GB RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir seçenekte sunuluyor. MicroSD kart ile cihazın hafızasını 1 TB’a kadar artırmak da mümkün.