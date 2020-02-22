Samsung o telefonlara satışa çıkmadan zam yaptı! İşte zamlı fiyatlar

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy S20 Ultra'nın başlangıç modeli 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor.

Ayrıca 16 GB RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir seçenekte sunuluyor. MicroSD kart ile cihazın hafızasını 1 TB’a kadar artırmak da mümkün.