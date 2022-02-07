Samsung S22 ailesinin tanıtılmasına saatler kaldı: İşte akıllı telefon hakkındaki her şey

Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürülecek. S22, S22 Plus ve S22 Ultra'dan adındaki telefonlar şirketin yeni amiral gemisi olacak.

S22 ve S22+'ın görünüş olarak birbirine benzeyeceği ifade ediliyor. S22, 6.1 inç, S22+ ise 6.6 inçlik ekrana sahip olacak. S22'in biraz daha küçük bataryası ve 45W'lik hızlı şarjı olacak. S22+'un ise 45W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Ultra modelin ekranı ise 6.8 inç. S21 ailesine aşırı benzerlik olsa da yeni amiral gemisinde ana kamera olarak 50MP, ayrıca 12MP ultra ve geniş ve 10MP 3X telefoto lensler bulunacak.

S22 Ultra'ya özel bir kalem üretilecek.