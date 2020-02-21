Samsung'dan '1 mesajı' açıklaması



Samsung, dün sabah saatlerinde tüm Galaxy marka telefon ve tablet kullanıcılarına gönderilen bildirim ile ilgili açıklama yaptı.

Güney Kore merkezli Samsung yeni ürünleri ile değil kullanıcılarına gönderdiği bir mesaj ile gündeme gelmişti.

Şirket dün sabah saatlerinde tüm Galaxy marka telefon ve tablet kullanıcılarına sadece "1" yazan bir bildirim göndermişti.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen bu mesaj ile ilgili şirket resmi bir açıklama yaptı.

Samsung gönderilen bildirimin bir hata nedeniyle gönderildiğini ve herhangi bir zararının olmadığını açıkladı.

Samsung'un İngiltere Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre bu bildirim, yapılan bir test sırasında yanlışlıkla gönderildi.