Samsung'dan üç arka kameralı telefon

Bu sene tanıtılan amiral gemisi Huawei P20 Pro, üç arka kamerayla gelmişti. Bu konuda bir ilke imza atan telefon, artık yalnız değil çünkü bugün tanıtılan Samsung Galaxy A7, üç arka kameralı, orta seviye bir telefon.

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Samsung'un üç kameralı ilk telefonu olan Galaxy A7, 24MP otomatik odaklamalı, 8MP ultra geniş açılı (120 derece) sensör ve bokeh efekti için 5MP derinlik sensörüyle geliyor. Cihazın 24MP'lik kamerası, düşük aydınlatmalı ortamlarda dört pikseli bir araya getirerek daha çok ışık sağlıyor. "Sahne Optimizasyonu" ise nesnelerin dokuz kategoride sınıflandırılmasını, renk, kontrast ve parlaklığının buna göre ayarlanmasını sağlıyor.