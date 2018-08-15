Samsung Galaxy Note 9 incelemesi (Galaxy Note 9’un özellikleri neler?)

Bir önceki Note modelinde 3 bin 300 mAh değere sahip olan bir bataryaya yer veren Samsung yeni modelinde tercihini 4 bin mAh’lık bir bataryadan kullandı.

Bu artış amiral gemilerinin bir tam günü zor çıkardığı günümüzde oldukça dikkat çekici. Bu sayede telefonun kullanım süresi de hayli artmış durumda.