Samsung Galaxy Note 9 incelemesi (Galaxy Note 9’un özellikleri neler?)
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy serisinin yeni üyesi Note 9 pek çok yeni özellik ile geldi. Peki Samsung yeni modeli ile kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuluyor? Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri neler? İşte Samsung Galaxy Note 9 hakkında bilmeniz gereken her şey... (Yazı: İlker KOÇAŞ - ilker.kocas@ntv.com.tr)
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un artılarını ve eksilerini sizler için derledik.
Önce cihazın artıları ile başlayalım. Şirket yeni amiral gemisi modelinde ekranı büyüttü.
Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, büyük ekrandan vazgeçmeyeceğinin de sinyalini veriyor.
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Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentikli ekran tasarımı yerine, Note 9’da tercihini kavisli ekran ile Infinity Display anlayışından yana kullandı.
Akıllı telefonlarından oyun oynayanların oldukça ilgisini çeken ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
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Note 9’da oyunseverleri sevindirecek bir başka yenilik ise cihazın ev sahipliği yaptı soğutma sistemi. Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor. Başka bir deyişle uzun süreli oyun oynarken kullanıcılar yavaşlama sorunu ile karşılaşmıyor.
Cihazın bir başka artısı ise depolama seçeneği! Bu alanda genellikle cömert davranan Samsung Note 9’da depolama opsiyonunu 1 TB’ye kadar çıkarıyor.
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Note 9’da tercihini 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyondan yana kullanan şirket, micro SD kart desteği sayesinde kullanıcılarının hafızalarını 1 TB’ye kadar yükseltmelerine imkan sağlıyor.
Bu adım kullanıcılara şu an için bulut hizmetlerine gerek bırakmayacak bir depolama alanı sunuyor.
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BATARYA BÜYÜDÜ
Bir önceki Note modelinde 3 bin 300 mAh değere sahip olan bir bataryaya yer veren Samsung yeni modelinde tercihini 4 bin mAh’lık bir bataryadan kullandı.
Bu artış amiral gemilerinin bir tam günü zor çıkardığı günümüzde oldukça dikkat çekici. Bu sayede telefonun kullanım süresi de hayli artmış durumda.
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AKILLI KALEM UZAKTAN KUMANDAYA DÖNÜŞÜYOR
Yeni amiral gemisinin belki de kullanıcılarını en çok heyecanlandıran özelliği S-Pen oldu! Zira Galaxy Note 9 uzaktan kumandaya dönüşen akıllı kalem S Pen ile birlikte geliyor.
Bu sayede S Pen ile YouTube’da videoyu durdurup başlatabiliyor, uzaktan fotoğraf çekebiliyor, PowerPoint ile yaptığınız bir sunumu yönetebiliyorsunuz.
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Gelelim telefonun yerinde saydığı k��sımlar ve eksilerine.
Neredeyse Note 8 ile aynı kameralara sahip olan Note 9'un arkasında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. Galaxy Note 9’un kamera performansı ışık seviyesi çok düşene kadar gayet başarılı. Ancak düşük ışıkta istediğini kareleri elde etmekte güçlük çekebilirsiniz.
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Note 9, 516 ppi değerde piksel yoğunluğu sunuyor. Bu değer geçtiğimiz yıl tanıtılan bir önceki Note serisi olan Galaxy Note 8'de 521 ppi seviyesindeydi.
Başka bir deyişle, Note 8’e oranla ekranı 1 inç büyüyen Note 9, piksel yoğunluğunda selefine kıyasla minik bir düşüş yaşamış oldu.
Ekran oranı 18:9 olarak belirlenmiş ve cihazda HDR 10 desteği bulunuyor. Aradaki bu ufak piksel farklılığının sebebi ekranın büyümesinden kaynaklanıyor.
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SAMSUNG GALAXY NOTE 9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Samsung Galaxy Note 9’un belki de kullanıcıların en çok canını sıkacak olan yanı fiyatı.
Galaxy Note9’un 6 GB RAM / 128 GB dahili hafızalı modeli tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 6.499 TL olacak şekilde 10 Ağustos 2018'den itibaren piyasaya sunulacak.
8 RAM / 512 GB dahili hafızalı modeli ise tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.499TL olacak şekilde Ağustos sonunda piyasaya sunulacak.
Akıllı telefon için bu kadar yüksek bir bütçe ayırmak istemeyenlerdenseniz piyasada benzer özelliklere sahip daha ucuz alternatifler bulabileceğinizi hatırlatmakta fayda var.
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Meraklısı için telefonun tüm donanımsal özellikleri şöyle...
Ekran Boyutu: 6.4 inç Super AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2960
Piksel Yoğunluğu: 516 PPI
Ekran/Gövde Oranı: 83.4 %
Pil Kapasitesi: 4000 mAh
İşlemci: Exynos 9810 Octa / Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
İşlemci Hızı: Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)
Grafik İşlemci (GPU): Mali-G72 MP18 Adreno 630
Bellek (RAM): 6GB
Dahili Depolama: 128, 512 GB
Maks. Hafıza Kartı Kapasitesi: 512GB
Arka Kamera:12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm, AF, OIS, 2x optik zum
Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF
İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)