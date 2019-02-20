Samsung Galaxy S10 iddiası Bitcoin'i artırdı

1 Geçtiğimiz yıllarda 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin 2018'i yatırımcılarını pek de mutlu etmeyecek seviyelerde geçirdi. Ancak Samsung'un bu akşam tanıtacağı cihaz ile ilgili bir iddia Bitcoin'in değerini biraz da olsa artırmayı başardı.

2 Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10'da kripto cüzdan özelliğinin yer alacağı iddiası Bitcoin'in değerini 4 bin dolara çıkardı.

3 GALAXY S10 NASIL OLACAK? İŞTE MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2016 yılında çıkan Galaxy Note 7'si 64 GB'lık bir temel depolama alanına sahipti ve o zamandan bu yana diğer tüm üst seviye telefonlar, en az 128GB'lik depolama alanına sahip oldu.

4 Yeni Samsung telefonları için onaylanan hızlı depolama geliştirmesi ile Galaxy S10 da önceki amiral gemisi gibi minimum 128GB depolama alanı ile geleceğe benziyor.

5 Qualcomm'un Hong Kong'daki 4G / 5G zirvesinde konuşan şirketin Mobil Bellek Ürünleri Sorumlusu'na göre, UFS 3.0 adı verilen daha yeni ve daha hızlı bir depolama teknolojisi, Samsung cihazlarında 2019'un başlarından itibaren piyasaya sürülecek.

6 Yeni UFS 3.0 teknolojisi, 3D NAND üretimindeki yeni geliştirmelerden yararlanıyor, bu da belleğin telefonunuzda çok daha az yer kaplaması ve üst düzey cihazlarda bulunan depolamadan iki kat daha hızlı olmasını sağlıyor. Kullanırken cihazınızın hızını artıracak ve ayrıca 5G bağlantısının desteği için telefonunuzu geleceğe hazır hale getirecek.

7 UFS 3.0, 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek, bu yüzden önümüzdeki Samsung Galaxy S10 için hazır olması bekleniyor. Önceden Samsung'un S serisi ürünlerinde 64GB depolama kapasitesi bulunuyordu, ancak bu teknoloji sadece 128GB, 256GB ve 512GB modüller halinde geliyor.

8 Depolama yapan firma Micron, 1 TB UFS 3.0 modülleri üzerinde de çalıştığını ve bunun 2021 için hazır olacağını doğruladı. Birkaç yıl içinde 1 TB dahili depolama cihazlarını görmeyi bekliyoruz.

9 Samsung Galaxy Note 9'un 1 TB depolama alanına sahip ilk telefonlardan biri olacağı reklamını yaptı. Ancak gerçek şu ki bu değere, dahili 512GB'lık bellek ve 512GB bir bellek kartı ile ulaşmak mümkün oluyor.