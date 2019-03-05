Samsung Galaxy S10’un maliyeti belli oldu (Fiyatının üçte biri)
ntv.com.tr
Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10’un şirkete maliyeti ortaya çıktı.
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TechInsights tarafından paylaşılan rapor ile geçtiğimiz ay Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından tanıtılan Galaxy S10’un şirkete maliyeti ortaya çıktı.
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Türkiye’de 6 bin 599 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan cihaz hakkında paylaşılan raporda, Galaxy S10’un donanım maliyetinin 420 dolar (2 bin 225 TL) bandında olduğunu görüyoruz.
Başka bir deyişle cihazın Samsung’a maliyeti Türkiye fiyatının neredeyse 3’te 1’i seviyesinde.
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Bu rakam yurt dışı satış fiyatının yaklaşık yüzde 40’ını kısmını kapsadığını da belirtelim. Peki telefonun en pahalı parçası hangisi?
İşte kalem kalem S10’un Samsung’a maliyeti...
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Cihazın en pahalı parçası 86.5 fiyatı ile ekran oldu. Ekrandan sonra en maliyetli parça ise cihazın yonga seti olarak görülürken onu 56.5 dolarlık 5 kamera takip ediyor.
Belleklerin maliyeti ise 50.5 dolar olarak gözüküyor.
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Peki Galaxy S10’un özellikleri neler? İşte cihazın öne çıkan yanları...
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6.1 inç ekran (1440x3040 (QHD+) Piksel)
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Cihazın dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip
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128 GB depolama alanı
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3 bin 400 mAh batarya
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8 GB RAM
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113 arka, 2 ön kamera (4K Ultra HD video kaydı)