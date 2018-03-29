Samsung Galaxy S9 Plus inceleme (Samsung Galaxy S9 Plus'ın özellikleri neler?)

3 bin 500 mAh değerine sahip bir bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy S9 Plus, bir önceki modelde olduğu gibi kullanıcının yoğun kullanımda bir günü çıkarmasına olanak veriyor.

Kullanıcı performanstan feragat ederek (Pil tasarrufu modu) ile bu süreyi ciddi oranda artırabiliyor. Tercihini yine çıkarılamaz pilden yana kullanan Samsung, bir önceki modelde olduğu gibi hızlı şarj özelliğine de bu modelde yer verdi.