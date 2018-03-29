Samsung Galaxy S9 Plus inceleme (Samsung Galaxy S9 Plus'ın özellikleri neler?)
ntv.com.tr
Samsung'un Galaxy serisinin yeni üyesi S9 Plus raflardaki yerini aldı. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus ile kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuluyor? Samsung Galaxy S9 Plus'ın özellikleri neler? İşte Samsung Galaxy S9 Plus hakkında bilmeniz gereken her şey... (Yazı: İlker KOÇAŞ - ilker.kocas@ntv.com.tr)
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9 Plus, raflardaki yerini aldı. Cihazın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.
Önce cihazın artıları ile başlayalım. 6.2 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapan modelin en dikkat çeken yanı oldukça gelişmiş kamerası. Çift arka kameraya sahip olan modelde diyafram aralığı f/1.5 ile f/2.4 arasında değişen 26 milimetrelik lense yer verilmiş.
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Söz konusu kamera özellikleri, kullanıcılara 2x optik yakınlaştırma ve portre çekim gibi opsiyonlar sunuyor.
Rakipleri ile kıyaslandığında oldukça iyi bir performans gösteren kamera aynı zamanda 960 FPS süper ağır çekim modu ile de dikkat çekiyor.
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BENZER EKRAN ÖZELLİKLERİ
Galaxy S9 modelinde tercihini 4 GB RAM'den yana kullanan Samsung, Galaxy S9 Plus modelinde ise 6 GB RAM'e yer verdi.
6.2 inç büyüklüğünde kavisli bir ekrana ev sahipliği yapan telefon, yüzde 84.2 ekran çerçeve oranına sahip. Cihazdaki 'Super AMOLED' ekran, 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran teknolojisi, S8 Plus'ta da kullanılmıştı.
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Telefonda Samsung’un yeni nesil Exynos 9810 Octa çipsetine yer veriliyor. Kullanıcının telefonda yaptığı işlemleri baz alarak ihtiyaca göre harekete geçen işlemci çekirdekleri ise ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
Zira söz konusu sistem sayesinde aynı anda birden fazla uygulama ile ilgilenildiğinde bile telefonun işlemcisi performans kaybına izin vermiyor.
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GALAXY S9 PLUS'IN PİL PERFORMANSI NASIL?
3 bin 500 mAh değerine sahip bir bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy S9 Plus, bir önceki modelde olduğu gibi kullanıcının yoğun kullanımda bir günü çıkarmasına olanak veriyor.
Kullanıcı performanstan feragat ederek (Pil tasarrufu modu) ile bu süreyi ciddi oranda artırabiliyor. Tercihini yine çıkarılamaz pilden yana kullanan Samsung, bir önceki modelde olduğu gibi hızlı şarj özelliğine de bu modelde yer verdi.
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Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelen Galaxy S9 Plus, 64 GB, 128 GB, 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Kullanıcıların belki de en çok hoşlarına gidecek şey ise 400 GB SD kart desteği. Bir önceki modelde sunulan SD kart desteği ise 256 GB olarak belirlenmişti.
Telefonun bir başka dikkat çeken yanı ise sunduğu ses kalitesi. AKG ile yapılan çalışmalar neticesinde Galaxy S9+ telefonda Dolby Atmos teknolojili stereo hoparlörler yer alıyor.
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GALAXY S9 PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?64 GB’lık Galaxy S9 Plus‘ın Türkiye fiyatı 5 bin 199 TL, 128 GB’lık modelin fiyatı 5 bin 399 TL, 256 GB’lık modelin fiyatı ise 5 bin 699 TL.