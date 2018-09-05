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Samsung katlanabilir telefon için tarih verdi

ntv.com.tr

Samsung CEO’su DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.

  • 1

    Samsung, katlanabilir telefon
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi.
  • 2

    Samsung, katlanabilir telefon
    Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Samsung’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.
  • 3

    Samsung, katlanabilir telefon
    CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı
  • 4

    KATLANABİLİR TELEFONLAR NE İŞİMİZE YARAYACAK?

    Samsung, katlanabilir telefon
    Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak.
  • 5

    Samsung, katlanabilir telefon
    Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek. Böylelikle cebinizdeki telefon aynı zamanda bir tablet halini alacak.
  • 6

    Samsung, katlanabilir telefon
    Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesini kendi işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon 620 ve 820 işlemcileriyle test ediyor.
  • 7

    Samsung, katlanabilir telefon
    Ayrıca katlanır ilk akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği de söylentiler arasında.
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