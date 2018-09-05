Samsung katlanabilir telefon için tarih verdi
ntv.com.tr
Samsung CEO’su DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.
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1Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi.
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2Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Samsung’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.
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3CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı
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KATLANABİLİR TELEFONLAR NE İŞİMİZE YARAYACAK?Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak.
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5Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek. Böylelikle cebinizdeki telefon aynı zamanda bir tablet halini alacak.
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6Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesini kendi işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon 620 ve 820 işlemcileriyle test ediyor.
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7Ayrıca katlanır ilk akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği de söylentiler arasında.