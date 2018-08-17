Samsung Türkiye’den zam kararı (Samsung telefonlarının yeni Türkiye fiyatları)
ntv.com.tr
Samsung Türkiye’deki fiyatlarında zam yaptı. İşte zam kararı sonrası Samsung’un Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar...
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1Güney Kore merkezli teknoloji devi Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı.
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2Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.
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3Samsung’un aldığı zam kararı sonrası Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar şöyle...
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4
Samsung Galaxy S9Eski Fiyat: 4899 TL
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5
Samsung Galaxy S9Yeni Fiyat: 5349 TL
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6
Samsung Note8Eski Fiyat: 5499 TL
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7
Samsung Note8Yeni Fiyat: 6149 TL
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8
Samsung Galaxy S9+Eski Fiyat: 5699 TL
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9
Samsung Galaxy S9+Yeni Fiyat: 6199 TL