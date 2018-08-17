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Samsung Türkiye’den zam kararı (Samsung telefonlarının yeni Türkiye fiyatları)

ntv.com.tr

Samsung Türkiye’deki fiyatlarında zam yaptı. İşte zam kararı sonrası Samsung’un Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar...

  • 1

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı.
  • 2

    Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.
  • 3

    Samsung’un aldığı zam kararı sonrası Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar şöyle...
  • 4

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    Eski Fiyat: 4899 TL
  • 5

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    Yeni Fiyat: 5349 TL
  • 6

    Samsung Note8

    Samsung Note8
    Eski Fiyat: 5499 TL
  • 7

    Samsung Note8

    Samsung Note8
    Yeni Fiyat: 6149 TL
  • 8

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+
    Eski Fiyat: 5699 TL
  • 9

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+
    Yeni Fiyat: 6199 TL
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