Samsung'un ön kamerasına ilginç çözümler

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni modellerinde ön kameraların ekranda kapladığı yerden rahatsız olan kullanıcılar çareyi bunu fotoğraflar ile gizlemekte buldu. İşte sosyal medyada yer alan ilginç çalışmalardan bazıları...
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz hafta ilk katlanabilir telefon modeli harivinde S10 serisini de görücüye çıkarmıştı.
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Lansmanın ardından Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ülkemizde de raflardaki yerini almıştı.
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Ancak görünen o ki pek çok kullanıcı cihazlardaki ön kameradan mutlu değiller.
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Zira ön kameraların ekranda kapladığı yerden rahatsız olan kullanıcılar çareyi bunu fotoğraflar ile gizlemekte buldu.
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İşte sosyal medyada yer alan ilginç çalışmalardan bazıları...