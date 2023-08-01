San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı
Elon Musk, San Fransisco'da bulunan genel merkez binasındaki tabela değişikliğinin ardından bölgede yaşayan halkın şikayetlerine maruz kaldı. Şehrin Yapı Denetim Departmanına düzinelerce şikayet gelmesinin ardından, genel merkeze asılan led ışıklı X tabelası kaldırıldı.
DÜZİNELERCE ŞİKAYET GELDİ
Elon Musk, San Fransisco'da bulunan genel merkez binasındaki tabela değişikliğinin ardından bölgede yaşayan halkın şikayetlerine maruz kaldı. Şehrin Yapı Denetim Departmanına düzinelerce şikayet gelmesinin ardından, genel merkeze asılan led ışıklı X tabelası kaldırıldı.