San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı

Elon Musk, San Fransisco'da bulunan genel merkez binasındaki tabela değişikliğinin ardından bölgede yaşayan halkın şikayetlerine maruz kaldı. Şehrin Yapı Denetim Departmanına düzinelerce şikayet gelmesinin ardından, genel merkeze asılan led ışıklı X tabelası kaldırıldı.

San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı - 1

DÜZİNELERCE ŞİKAYET GELDİ

Elon Musk, San Fransisco'da bulunan genel merkez binasındaki tabela değişikliğinin ardından bölgede yaşayan halkın şikayetlerine maruz kaldı. Şehrin Yapı Denetim Departmanına düzinelerce şikayet gelmesinin ardından, genel merkeze asılan led ışıklı X tabelası kaldırıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı - 2

DİKKAT DAĞITICI OLARAK NİTELENDİRDİ

Musk'ın X İşareti San Francisco Belediye Başkanı Breed için dikkat dağıtıcı olarak nitelendirildi.

San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı - 3

SAN FRANSISCO BELEDİYESİ SORUŞTURMA AÇTI

Tüm bunların ardından San Francisco belediyesi, Elon Musk'ın X genel merkezinin tepesine yerleştirdiği led ışıklı X tabelası hakkında bir soruşturma başlattı.

San Fransisco'dan Elon Musk'a X engeli: Genel merkezdeki X tabelası kaldırıldı - 4

X TABELASI KALDIRILDI

Bu bölgede yaşayanların gece boyunca yanıp sönen ışıktan rahatsız oldukları için şikayet etmelerinin ardından genel merkezde yer alan X tabelası kaldırıldı.

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