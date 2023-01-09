Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor

Amerika'da bir teknoloji firması sanal gerçeklik deneyimine koku algısını da eklemeyi başardı. Geliştirilen adaptör sayesinde sanal gerçeklik gözlüklerini takan kişiler objelerin kokusunu da alabilecek.

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Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor.

Sanal gerçeklikte koku dönemi başlıyor - 2

ABD merkezli bir teknoloji şirketi, sanal gerçeklik gözlükleri için koku adaptörü geliştirdi.

Cihaz ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında görücüye çıktı.

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BİNLERCE KOKU ÜRETİLEBİLİR

Özel sistem sayesinde sanal ortamdaki objelerin kokusu, kullanıcı tarafından algılanabiliyor.

Adaptörün her koku kartuşunda toprak, meyve, çiçek ve yeşillik gibi dokuz farklı temel aroma içerdiği belirtildi.

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Ayrıca bu kokuları farklı oranlarda birleştirip binlerce koku üretilebileceği de ifade edildi.

Sanal gerçeklikteki objelerin kokusu aynı gerçek dünyada olduğu gibi yaklaştıkça daha güçlü hissediliyor.

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Adaptörü deneyimleyen kullanıcılar, kamp ateşinin başındayken yanmış odun ve duman kokusu aldığını söylüyor.

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Amerikalı girişimciler, koku algısıyla birlikte sanal dünyanın gerçekliğe bir adım daha yaklaştığını söylüyor.

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