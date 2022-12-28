Şarj aleti olmadan iPhone satan Apple'a para cezası

APPLE'DAN ÇEVRECİ BİR ADIM SAVUNMASI

Bununla birlikte Brezilya'daki iPhone 13'ün fiyatı bin 630 dolardan (yaklaşık 30 bin lira) başlıyor. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak, şirket ancak iPhone kullanıcılarının aten geçmişte uygun bir şarj cihazı satın aldığını ve şarj cihazı göndermemenin çevre için olumlu bir adım olduğunu savunuyor.