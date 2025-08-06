Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor

Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında –cihaza bağlı olmasalar bile– az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutmak için harcanıyor, geri kalanı ise ısıya dönüşerek boşa gidiyor.

Tek bir cihaz için tüketim düşük görünse de, evdeki tüm prizde bırakılmış şarj aletleri toplandığında yıllar içinde ciddi miktarda enerji israfına yol açabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.