Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor

Dünyada milyonlarca kişi; telefon, kulaklık, dizüstü bilgisayar veya akıllı saat gibi cihazların şarj aletlerini, sürekli olarak prizde takılı bırakıyor. Ancak uzmanlara göre, bu alışkanlık oldukça yanlış.

Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor - 1

Yapılan araştırmalar, şarj aletleri prizde takılı kaldığında –cihaza bağlı olmasalar bile– az da olsa elektrik tüketmeye devam ettiklerini gösteriyor. ''Vampir enerji" adıyla da bilinen bu gizli tüketim, şarj cihazının kontrol ve koruma devrelerini aktif tutmak için harcanıyor, geri kalanı ise ısıya dönüşerek boşa gidiyor.

Tek bir cihaz için tüketim düşük görünse de, evdeki tüm prizde bırakılmış şarj aletleri toplandığında yıllar içinde ciddi miktarda enerji israfına yol açabiliyor. Üstelik bu durum sadece şarj aletleriyle sınırlı değil. Televizyon gibi bekleme modunda çalışan tüm elektronik cihazlar da enerji harcamaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor - 2

MODERN ŞARJ ALETLERİ DAHA MI GÜVENLİ?

Melbourne Üniversitesi Güç Elektroniği Öğretim Görevlisi Glen Farivar, modern şarj cihazlarının, bekleme modundaki enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlandığını söylüyor. Farivar, bu cihazların "akıllı güç yönetimi bileşenlerine" sahip olduğunu ve dış bir cihaz enerji çekmeye çalışmadıkça uyku modunda kaldıklarını belirtiyor.

Ancak yine de elektrik akımı şarj cihazlarından geçtiği sürece, cihazın zamanla yıprandığına dikkat çekiliyor. Özellikle elektrik şebekesinde zaman zaman yaşanan voltaj dalgalanmaları, şarj cihazlarının ömrünü kısaltabiliyor.

Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor - 3

YANGIN RİSKİ

Modern cihazların bu tür dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirten uzman isim, ucuz ve sertifikasız şarj cihazları için aynı durumun geçerli olmadığını ve bunların yangın riski taşıyabileceğini söylüyor.

Şarj cihazını prizde bırakmak doğru mu? ''Vampir enerji'' tehlike saçıyor - 4

The Mirror'da yer alan haberde, Farivar konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Modern şarj cihazları çok az bekleme gücü tüketiyor olsa da, kullanmadığınızda mümkünse fişten çekin. Eğer bir şarj cihazı normalden fazla ısınıyor, ses çıkarıyor ya da hasar görmüşse, değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Bu durumda prizde bırakmak, son derece tehlikeli olabilir.”

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