Şarj olan telefonu patlayan CEO Nazrin Hassan hayatını kaybetti

1 Cradle Fund'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Nazrin Hassan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Malezyalı CEO'nun ölüm nedeni sonunda ortaya çıktı.

2 BGR'de yer alan habere göre, ortaya çıkan yeni verilere göre Hassan’ın yatak odasında sarj olan iki akıllı telefonundan biri patladı ve yangına sebep oldu.

3 İlk bulgulara göre, kısa sürede yatak odasını kaplayan yangın ve patlamanın verdiği hasardan dolayı Malezyalı yöneticinin kendisini kurtaramadığı düşünülüyor.

4 The Malaysian Insight'a konuşan Hassan’ın kayınbiraderi "Biri Blackberry ve bir diğeri Huawei olmak üzere iki tane telefonu vardı. Kim zararsız bir rutin işlemin üç çocuğun yanlarında babaları olmadan büyümelerine sebep olacağını düşünebilirdi" dedi.

5 2016 yılında Güney Kore merkezli Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 7'de yaşanan benzer bir sorun şirketi zor durumda bırakmış, Samsung çareyi telefonları geri çağırmakta bulmuştu.