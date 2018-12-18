Satürn'ün halkası yok olacak (NASA tarih verdi)
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görev alan bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, Satürn ikonik halkasını kaybediyor.
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NASA tarafından yapılan çalışmaya göre, Satürn onu diğer gezegenlerden ayıran en ikonik özelliği olan halkasını kaybetmek ile karşı karşıya.
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Yapılan açıklamaya göre, 100 milyon yıl içinde Satürn'ü çevreleyen halka yok olacak.
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Söz konusu olayın yaşanmasının nedeni ise halkayı oluşturan toz ve buz parçalarının Satürn'ün manyetik alanı nedeniyle gezegene doğru çekilmesi.
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NASA Cassini uzay aracı ile Satürn hakkında pek çok tahmini değiştiren bilgiler edinmişti.
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5İşte Nasa'nın Cassini uzay aracının Satürn'den gönderdiği inanılmaz görüntüler...
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