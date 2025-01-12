Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur?
Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren devasa asteroit Alinda'nın hala Dünya'yla işinin bitmediğini açıkladı. Şehir büyüklüğündeki kayalık cisim, bugün parlaklıkta zirveye ulaşacak.
Bilim insanları geçtiğimiz günlerde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren asteroitin henüz dünyayla işinin bitmediğini açıkladı. Şehir büyüklüğündeki Alinda isimli asteroitin bugün parlaklıkta zirveye ulaşacağı belirtildi.