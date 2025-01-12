Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur?

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren devasa asteroit Alinda'nın hala Dünya'yla işinin bitmediğini açıkladı. Şehir büyüklüğündeki kayalık cisim, bugün parlaklıkta zirveye ulaşacak.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 1

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren asteroitin henüz dünyayla işinin bitmediğini açıkladı. Şehir büyüklüğündeki Alinda isimli asteroitin bugün parlaklıkta zirveye ulaşacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 2

Devasa asteroit Alinda 8 Ocak'ta Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. 4,2 kilometre genişliğindeki bu kayalık uzay cismi, 12,3 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşarak son 100 yılda ulaştığı en yakın mesafesini gerçekleştirdi.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 3

Bu büyüklükteki bir asteroitDünya ile çarpışması halinde kitlesel bir yok oluşu tetikleyebilecek olsa da, büyük boyutu onu meraklı yıldız gözlemcileri için de harika bir hedef haline getiriyor.

Alinda 12 Ocak Pazar günü 9,4 büyüklüğünde parlaklığının zirvesine ulaşacak.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 4

İtalya'da Sanal Teleskop Projesi'ni yürüten gökbilimci Gianluca Masi'ye göre, bu çıplak gözle görülebilecek kadar parlak değil, ancak giriş seviyesi yıldız gözlem dürbünleri veya iyi bir arka bahçe teleskobuyla görülebilecek kadar parlak.

Gökyüzü gözlemcisi Jamie Carter'a göre asteroit, Kuzey Yarımküre'de hava karardıktan hemen sonra ortaya çıkan ve tüm gece boyunca görülebilen İkizler Takımyıldızı'ndan geçerken görülebilecek.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 5

BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde görevli bir astronom Jake Foster, Alinda'nın Dünya'ya çarpması durumunda etkilerinin milyonlarca nükleer bombaya eşdeğer olacağını söylüyor. Ancak Alinda, dinozorların yok olmasına neden olan asteroit kadar büyük değil.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 6

ÇARPARSA NE OLUR?

Asteroitler, güneş sistemi içinde dönen büyük kaya parçalarıdır. Alinda, her 3,89 yılda bir yörüngesini tamamlıyor ve şu an Dünya'ya yaklaşan en büyük asteroitlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Eğer Alinda Dünya'ya çarparsa, şok dalgaları, depremler ve devasa gelgit dalgaları oluşacaktır. Uzmanlar, "darbeli kış" gibi iklimsel değişimlerin de yaşanabileceğini belirtiyor.

Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur? - 7

DÜNYA NASIL SAVUNABİLİR

Asteroitlerin Dünya'ya çarpma olasılığı düşük olsa da, gezegen savunma sistemleri bu tür tehditleri tespit etmek ve müdahale etmek için geliştirilmekte. Vera C Rubin Gözlemevi teleskobu, bu alanda önemli bir rol üstlenecek.

Foster, Alinda'nın yakın geçişinin Dünya'yı tehdit etmediğini ve yakın gelecekte böyle bir çarpmanın söz konusu olmadığını vurguluyor. Ancak uzay ajansları, gezegenin güvenliğini sağlamak için bu tür risklerle ilgili çalışmalara devam ediyor.

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