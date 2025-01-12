Şehir büyüklüğündeki asteroit en yakın geçişini yaptı, ancak işi bitmedi! Bilim insanları anlattı Dünya'ya çarparsa ne olur?

İtalya'da Sanal Teleskop Projesi'ni yürüten gökbilimci Gianluca Masi'ye göre, bu çıplak gözle görülebilecek kadar parlak değil, ancak giriş seviyesi yıldız gözlem dürbünleri veya iyi bir arka bahçe teleskobuyla görülebilecek kadar parlak.

Gökyüzü gözlemcisi Jamie Carter'a göre asteroit, Kuzey Yarımküre'de hava karardıktan hemen sonra ortaya çıkan ve tüm gece boyunca görülebilen İkizler Takımyıldızı'ndan geçerken görülebilecek.